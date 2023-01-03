 

Представитель президента Турции Калын: Членство в НАТО и союз с США не препятствуют хорошим отношениям с РФ и Китаем

03.01.2023, 3:05, Новости дня
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Членство Турции в НАТО и союз с США не препятствуют поддержанию хороших отношений с Россией, и развитию сотрудничества с Китаем, странами Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, сообщил официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

Официальный представитель Эрдогана сообщил в интервью журналу «Критер», что участие Турции в блоке НАТО и наличие союзнических отношений с США якобы не препятствует поддержанию Анкарой хороших отношений с Россией, передает ТАСС.

По его словам, приоритетом Турции якобы является обеспечение стабильности и процветания в регионе и за его пределами. Как утверждает Калын, руководствуясь этим и сохраняя традиционную линию во внешней политике, Турция одновременно расширяет горизонты внешней политики за счет новых подходов.

Официальный представитель Эрдогана также выступил с утверждением, что участие Турции в Североатлантическом альянсе не является преградой для развития сотрудничества с Китаем, странами Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Напомним, в конце декабря глава МИД Сергей Лавров констатировал, что основной целью США и всего НАТО является ослабление или даже уничтожение России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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