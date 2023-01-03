 

Тест: отгадайте новогодний фильм по одному кадру

03.01.2023, 3:02, Разное
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“Морозко”, “Вечера на хуторе близ Диканьки”, “Снежная сказка”, “Ледяная внучка”, “Двенадцать месяцев”, “Снежная королева”, “Сказки русского леса” – эти любимые миллионами киноленты не теряют своей актуальности по сей день. Они отлично поднимают настроение и являются своего рода символами Нового года. Насколько хорошо вы знаете эти и другие сказочные ленты? Пройдите тест и отгадайте по одному кадру, о каком фильме идет речь.


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