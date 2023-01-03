Глава Минфина ФРГ – высокая цена на газ станет новой нормой

Дорогой газ станет в Германии новой нормой, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью Bild. Политик отметил, что сжиженный газ будет дороже российского, в том числе из-за логистических особенностей. При этом Линднер отметил, что катастрофических всплесков цены на энергию не будет.



AP

Можно лишь надеяться на то, что конфликт на Украине закончится в 2023 году, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в своём интервью для Bild. Кроме того, Линднер выразил надежду на окончательное завершение пандемии коронавируса, а также перелома тренда в экономике.

По словам политика, в 2023 году инфляция в Германии должна составить около 7%. При этом, согласно прогнозам, начиная с 2024 года показатель инфляции начнёт постепенное снижение.

Линднер подчеркнул, что правительство ФРГ будет стремиться к инфляционному значению в 2%.

Глава финансового ведомства также отметил, что высокие цены на газ сохранятся, пишет Bild. «Это станет новой нормой. Газ, получаемый через терминалы СПГ, дороже, чем российский трубопроводный газ из-за одной только логистики. Таким образом, цена останется высокой, но не достигнет катастрофических значений», — приводит издание слова Линднера.

По мнению Линднера, для преодоления энергетического кризиса Германии нужно будет работать по нескольким направлениям. Во первую очередь, активно скупать СПГ и искусственное топливо, развивать возобновляемые источники энергии, а также разрабатывать собственные месторождения нефти и газа, используя технологию гидроразрыва пласта.

Говоря о внешней политике, Линднер подчеркнул, что только сама Украина должна решать, с какими условиями вступать в переговоры с Россией. Он также отметил, что Германия делает всё возможное для помощи Киеву.