 

Финский эксперт – мы были слишком оптимистичны — санкции не поставят Россию на колени

03.01.2023, 2:49, Разное
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В результате конфликта экономика Украины сильно пострадала и тенденция будет только нарастать, считает финский эксперт Илмари Кяихкё. Он обращает внимание на то, что в этом году ВВП Украины уже упал примерно на 40%, тогда как в РФ только на 4%. Такие показатели говорят о том, что санкции, введённые Западом против Москвы, оказались не столь уж действенными.


AP

Финский эксперт Илмари Кяихкё уверен, что антироссийские санкции западных стран не станут для Кремля помехой в продолжении украинского конфликта. «Вполне возможно, что мы были слишком оптимистичны», — считает аналитик. По его мнению, санкции — это лишь один из элементов общей картины, который сам по себе не в состоянии остановить боевые действия на Украине. Одновременно он признал, что пока что ничего не указывает и на то, что санкции смогут поставить Россию на колени.

Илмари Кяихкё обращает внимание на то, что как Россия, так и Украина ощущают последствия конфликта в экономическом плане. «Понятное дело, что экономика Украины сильно пострадала в результате боевых действий, и так будет и далее. Стоит, однако, отметить, что в этом году ВВП Украины упал плюс-минус на 40 процентов, а в РФ речь пока что идёт только о 4-процентном снижении», — отметил эксперт. Одновременно он указал на то, что русские поддерживают курс страны, несмотря на ощутимые последствия от санкций и мобилизации.

Аналитик напомнил, что Запад и Украина надеялись, что российская военная промышленность сильно пострадает от репрессивных мер и что в результате Кремль не будет в состоянии обеспечивать производство новых вооружений. Москва, однако, нашла решение и сейчас получает поддержку со стороны Ирана. Так же, как и Россия, Украина тоже находится в поиске поддержки со стороны зарубежных стран, резюмирует он. 


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