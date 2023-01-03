Как сочетать ботильоны с модными джинсами разных фасонов: стильные “фишки” для женщин всех возрастов

Джинсы являются базовой одеждой любого женского гардероба, независимо от возраста и времени года. Для тех, кто привык носить джинсы семь дней в неделю, важно научиться сочетать их с ключевым зимним видом обуви, таким как ботильоны. Этот тандем можно считать универсальным, так как он позволяет создавать разные образы – деловой, романтический и даже вечерний. Ботильоны – этот тот элемент гардероба, который дает возможность стильно представить любой фасон джинсов. Вот несколько советов, как правильно комбинировать этот вид обуви с модными джинсами разных фасонов.

С какими фасонами носить ботильоны

Стилисты предлагают надевать ботильоны с самыми разными моделями джинсов:

расклешенными; мешковатыми; прямыми; укороченными; узкими.

Джинсы могут быть не только разных фасонов, но и разных цветов: классического синего и голубого, черного, серого, бежевого, розового и т. д.

С расклешенными джинсами

Расклешенные джинсы рекомендуем всегда носить с ботильонами с узкими носами на высоком каблуке, чтобы зрительно удлинить ноги. Такое сочетание можно считать безупречным. Если сделана ставка на тотальный джинсовый образ, так можно еще больше усилить эффект стилизованного силуэта.

Длинные джинсы-клеш от бедра с необработанным нижним срезом можно небрежно загнуть вверх. Получиться модно и стильно.

Эксперты сходятся во мнении, что ботильоны на высоком каблуке белого цвета, цвета металлик или цвета, похожего на джинсы, дают возможность еще больше стилизовать фигуру.

Если добавить длинное пальто того же цвета, что и ботильоны на каблуке, образ моментально приобретет изысканный вид.

С мешковатыми джинсами

Чтобы чувствовать себя комфортно в холодное время года, лучше всего сочетать джинсы оверсайз с ботинками типа угги. Такой вариант идеально подходит для создания удобного и стильного наряда. Отлично будет смотреться тотал деним.

С прямыми джинсами

Чтобы добиться элегантности, можно сделать ставку на сочетание джинсов прямого кроя с ботильонами с квадратным носом на устойчивом каблуке.

Если добавить к образу длинное пальто, наряд станет максимально благородным. Черное пальто с голубыми джинсами и черными лаконичными ботильонами – элегантность в чистом виде.

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С укороченными джинсами

Ботильоны на плоской подошве лучше всего смотрятся с укороченными джинсами, так как обувь остается на виду, что делает образ стильным. Можно укоротить джинсы, сделав отвороты в один или два загиба.

Как носить ботильоны с заправленными в них джинсами

Очень гармонично будут смотреться ботильоны с узкими моделями джинсов. В этом случае следует всегда носите их заправленными в обувь. Так ноги будут выглядеть значительно стройнее и длиннее.

Узкие джинсы будут отлично смотреться с ковбойскими сапогами, а также с высокими сапогами или сапогами до середины икры.

Если выбор пал на черные джинсы и черные ботильоны, выраженный эффект стройного силуэта будет обеспечен.

С грубыми армейскими ботинками джинсы всегда будут лучше смотреться, если они заправлены в обувь, особенно если они одного цвета.