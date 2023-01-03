 

Добровольцы объяснили решение записаться в ЧВК «Вагнер» до праздников

03.01.2023, 1:40, Новости дня
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Откладывать можно вечно, а помогать своей стране надо уже сейчас, не стоит дожидаться окончания праздников, чтобы быть полезными, заявили добровольцы ЧВК «Вагнер».

В тренировочный центр ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае накануне Нового года, 31 декабря, приехали около 30 новобранцев.Оказалось, что приезд в символическую дату ранее не знакомых друг с другом людей оказался случаен. По словам одного из добровольцев, откладывать приезд можно вечно, но помощь стране нужна уже сейчас, передает РИА «Новости».

Добровольцы приехали из Красноярска, Новосибирска, Хабаровска. Один из пожелавших вступить в ЧВК «Вагнер» рассказал, что занимал в Новосибирске пост директора представительства фирмы по продаже электрооборудования, ранее не служил, но зато увлекается охотой, представление об оружии имеет. Он отметил профессионализм инструкторов, которые все очень хорошо и досконально объясняют.

Свое желание приехать он объяснил, что пришло для этого время. По его словам, встречать Новый год не с семьей, а в кругу таких же добровольцев – это «большая честь и радость» для него, настроение на душе праздничное.

В центре ЧВК «Вагнер» пояснили, что добровольцы проходят экзамен на физическую подготовку, с ними проводят собеседование, выясняя их мотивы, проверяют их прошлое, после чего зачисляют в курсанты.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер», бывшие заключенные, ставшие добровольцами в специальной операции, поблагодарили бизнесмена Евгения Пригожина за предоставленную возможность изменить свою жизнь.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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