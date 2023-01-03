Сенатор Афанасьева призвала лишить певца Меладзе гражданства РФ за поддержку лозунга украинских националистов
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Член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева выразила мнение, что певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства РФ за поддержку лозунга Организации украинских националистов* (ОУН, запрещенная в РФ экстремистская организация).
Афанасьева в своем Telegram-канале выразила мнение, что за такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации.
Напомним, 13 ноября минувшего года в Госдуму внесли поправку к законопроекту о лишении приобретенного российского гражданства за дискредитацию Вооруженных сил РФ или создание угрозы безопасности России.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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