Сенатор Афанасьева призвала лишить певца Меладзе гражданства РФ за поддержку лозунга украинских националистов

Член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева выразила мнение, что певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства РФ за поддержку лозунга Организации украинских националистов* (ОУН, запрещенная в РФ экстремистская организация).

Афанасьева в своем Telegram-канале выразила мнение, что за такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации.

Напомним, 13 ноября минувшего года в Госдуму внесли поправку к законопроекту о лишении приобретенного российского гражданства за дискредитацию Вооруженных сил РФ или создание угрозы безопасности России.

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