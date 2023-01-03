Глава Минэнерго Турции Донмез заявил об отсутствии у Анкары намерений вмешиваться в сделки на создаваемом газовом хабе

Анкара не собирается вмешиваться в отношения между продавцом и покупателем газа на создаваемом в Стамбуле хабе, а также вводить какие-либо ограничения по сделкам, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Глава Минэнерго Турции сообщил в эфире телеканала TVnet, что Анкара создает рыночные механизмы для реализации природного газа и не собирается вмешиваться в отношения между продавцом и покупателем, а также вводить какие-либо ограничения. Он заверил, что стороны сами будут иметь возможность договариваться на площадке хаба, передает ТАСС.

Турецкий чиновник отметил, что Россия, безусловно, является крайне важным поставщиком газа. Он также выразил мнение, что клиентов из Европы на создаваемом в Стамбуле газовом хабе будет много.

Ранее глава Минэнерго Турции Донмез сообщил о готовности Анкары поставлять на экспорт порядка 30-40 млрд кубометров газа в год и до 100 млрд кубометров в перспективе. В конце минувшего года глава Газпрома заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.

—