Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным преследованием главы ЦБ Набиуллиной
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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным уголовным преследованием председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве сообщили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, передает РИА «Новости».
По информации из открытых источников, СБУ инкриминирует Набиуллиной организацию введения рублевой зоны в новых регионах РФ. По сообщениям СБУ, председатель Центробанка способствовала местным администрациям РФ в блокировании обращения гривны, отметили в СК РФ. В пресс-службе СК заверили, что в рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина РФ к уголовной ответственности.
Ранее стало известно, что СБУ обвинила Набиуллину в посягательстве на территориальную целостность Украины.
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