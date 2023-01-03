Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным преследованием главы ЦБ Набиуллиной

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным уголовным преследованием председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве сообщили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, передает РИА «Новости».

По информации из открытых источников, СБУ инкриминирует Набиуллиной организацию введения рублевой зоны в новых регионах РФ. По сообщениям СБУ, председатель Центробанка способствовала местным администрациям РФ в блокировании обращения гривны, отметили в СК РФ. В пресс-службе СК заверили, что в рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина РФ к уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что СБУ обвинила Набиуллину в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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