Глава Минэнерго Турции Донмез заявил о готовности Анкары поставлять на экспорт порядка 30-40 млрд кубометров газа в год
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Анкара может поставлять на зарубежные рынки порядка 30-40 млрд кубометров газа в год, однако располагает потенциалом поставок в перспективе до 100 млрд кубометров, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Глава Минэнерго Турции сообщил в эфире телеканала TVnet, что сейчас Анкара может поставлять на зарубежные рынки порядка 30-40 млрд кубометров в год, однако располагает потенциалом поставок в перспективе до 100 млрд кубометров, передает ТАСС.
Донмез также заявил, что через энергетический центр или хаб, который планируется создать в Турции, планируется поставлять не только российский газ, но и энергоносители из других стран. По его словам, в настоящее время Турция получает газ из 12 стран.
Напомним, 28 декабря минувшего года глава Газпрома Алексей Миллер заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.
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