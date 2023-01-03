 

Глава Минэнерго Турции Донмез заявил о готовности Анкары поставлять на экспорт порядка 30-40 млрд кубометров газа в год

03.01.2023, 0:15, Новости дня
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Анкара может поставлять на зарубежные рынки порядка 30-40 млрд кубометров газа в год, однако располагает потенциалом поставок в перспективе до 100 млрд кубометров, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Глава Минэнерго Турции сообщил в эфире телеканала TVnet, что сейчас Анкара может поставлять на зарубежные рынки порядка 30-40 млрд кубометров в год, однако располагает потенциалом поставок в перспективе до 100 млрд кубометров, передает ТАСС.

Донмез также заявил, что через энергетический центр или хаб, который планируется создать в Турции, планируется поставлять не только российский газ, но и энергоносители из других стран. По его словам, в настоящее время Турция получает газ из 12 стран.

Напомним, 28 декабря минувшего года глава Газпрома Алексей Миллер заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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