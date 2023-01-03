Прокопьев день: что можно и нельзя делать 3 января

История

Прокопьев день — это народное название дня памяти блаженного

Прокопия Вятского. Он жил в 16-17 веках и вошел в историю как “Христа ради

юродивый”. В детстве он упал с лошади, чуть не умер, но после молебна и

окропления святой водой стал здоровым. В возрасте 20 лет Прокопий отверг все

мирские страсти и принял на себя подвиг юродства. Он голодал, замерзал, терпел унижения

и насилие во имя Господа, а тот его наделил даром предвидения. Блаженный

предсказывал будущее без слов, но наглядно. В возрасте 49 лет Прокопий отошел к

Богу, а со временем православные люди стали почитать его в церковный праздник 3

января.

Что можно делать сегодня

Согласно обычаю, на Руси в Прокопьев день проверяли зерновые

запасы провизии и заботились о ее сохранности. В наши дни традиция изжила себя,

но жителям частных домов стоит проверить, нет ли в стенах щелей, которые проделали

мелкие грызуны.

В церковный праздник 3 января 2023 года есть обычай

встречать рассвет на морозе. По преданию, так делали предки с искренней верой,

что блаженный Прокопий Вятский передает им благодать через лучи солнца.

Ну а незамужним девушкам можно сегодня мести полы, ну или по

крайней мере убираться дома. Есть поверье, что чем больше в этот день “наметено”,

тем больше счастья привалит. А еще в Прокопьев день можно готовить отвары из

целебных трав. В церковный праздник стоит заняться оздоровлением, так как

блаженный Прокопий Вятский был близок к врачеванию.

Что нельзя делать в Прокопьев день

Продолжается рождественский пост, так что 3 января мясо в рационе под запретом.

То, что нельзя делать сегодня, можно перечислять долго: завидовать, предавать,

ссориться, обижать, ругаться… Все негативные эмоции и дурные деяния в церковный

праздник придется пресекать, даже если соблазн велик.

Удивительно, но на Руси поговаривали, что в Прокопьев

день нельзя никому словесно желать здоровья. Якобы из-за этого беды будут

вершиться. Ну а еще нельзя сегодня подбирать сомнительное с земли, что тебе не

принадлежит. Народ верил: возьмешь чужое — потеряешь свое.