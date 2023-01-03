Прокопьев день: что можно и нельзя делать 3 января
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История
Прокопьев день — это народное название дня памяти блаженного
Прокопия Вятского. Он жил в 16-17 веках и вошел в историю как “Христа ради
юродивый”. В детстве он упал с лошади, чуть не умер, но после молебна и
окропления святой водой стал здоровым. В возрасте 20 лет Прокопий отверг все
мирские страсти и принял на себя подвиг юродства. Он голодал, замерзал, терпел унижения
и насилие во имя Господа, а тот его наделил даром предвидения. Блаженный
предсказывал будущее без слов, но наглядно. В возрасте 49 лет Прокопий отошел к
Богу, а со временем православные люди стали почитать его в церковный праздник 3
января.
Что можно делать сегодня
Согласно обычаю, на Руси в Прокопьев день проверяли зерновые
запасы провизии и заботились о ее сохранности. В наши дни традиция изжила себя,
но жителям частных домов стоит проверить, нет ли в стенах щелей, которые проделали
мелкие грызуны.
В церковный праздник 3 января 2023 года есть обычай
встречать рассвет на морозе. По преданию, так делали предки с искренней верой,
что блаженный Прокопий Вятский передает им благодать через лучи солнца.
Ну а незамужним девушкам можно сегодня мести полы, ну или по
крайней мере убираться дома. Есть поверье, что чем больше в этот день “наметено”,
тем больше счастья привалит. А еще в Прокопьев день можно готовить отвары из
целебных трав. В церковный праздник стоит заняться оздоровлением, так как
блаженный Прокопий Вятский был близок к врачеванию.
Что нельзя делать в Прокопьев день
Продолжается рождественский пост, так что 3 января мясо в рационе под запретом.
То, что нельзя делать сегодня, можно перечислять долго: завидовать, предавать,
ссориться, обижать, ругаться… Все негативные эмоции и дурные деяния в церковный
праздник придется пресекать, даже если соблазн велик.
Удивительно, но на Руси поговаривали, что в Прокопьев
день нельзя никому словесно желать здоровья. Якобы из-за этого беды будут
вершиться. Ну а еще нельзя сегодня подбирать сомнительное с земли, что тебе не
принадлежит. Народ верил: возьмешь чужое — потеряешь свое.
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