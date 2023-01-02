Восемь жизненных правил той женщины, которая никогда не потеряет себя в отношениях с мужчиной. И не станет нелюбимой

В начале новых отношений сложно справиться с опьяняющим чувством близости. Вполне естественно хотеть проводить время с новым человеком, с которым вы встречаетесь, но, если вы пойдете ва-банк с самого начала, это может создать проблемы. Постоянно проводить время с кем-то новым в вашей жизни не самая здоровая отправная точка для растущих отношений. И уверенные в себе, успешные женщины это знают. Вот их жизненные правила, позволяющие им не терять себя в личных отношений.

Она знает свои личные границы

Некоторым слово «граница» кажется резким и пугающим, но это лишь означает, что такая женщина защищает то, что ей дорого, что она ценит в себе. Здоровые границы способствуют безопасным, любящим и уважительным отношениям. Они также помогают сохранить чувство собственного достоинства и создать честные и более длительные отношения.

На самом деле, если вы четко обозначили границу, но ваш новый бойфренд пересекает ее, это большой “красный флаг”. Найдите время, чтобы подумать о своих личных запретах и о том, что не подлежит обсуждению. Границы у всех разные, и они отражают ваш уровень комфорта на разных этапах отношений. И важно с самого начала не позволять никому их нарушать.

Она не пропускает «красные флаги»

Как только вы поймете свои собственные границы, возьмите на себя обязательство уважать и отстаивать их. Если вы не будете осторожны, интенсивность ваших чувств может создать иллюзию того, что вы знаете друг друга дольше, чем на самом деле. Это может привести к стиранию границ и импульсивному принятию решений.

На ранней стадии отношений вы оба словно «прощупываете почву», присматриваетесь. Вы пытаетесь выяснить, преследует ли ваш новый любимый те же цели по жизни, что и вы. Будьте честны и четко сообщайте своему партнеру, что вам нужно. Знание и соблюдение четких, здоровых границ позволяет ценить каждый этап отношений.

Вы можете пригласить этого человека в свою жизнь, сохраняя при этом свое личное пространство. Это очень важно — уважать границы друг друга. Наверняка в самом начале отношений можно заметить «красные флаги», но мы иногда намеренно игнорируем их, боясь обидеть партнера. Самодостаточные женщины никогда не делают этой ошибки, и им не приходится потом терять себя в отношениях.

Она видит отношения на 5 шагов вперед

Импульс хотеть проводить каждый час с вашей новой любовью естественен. Но правда в том, что вам нужно помнить о том, как ваш выбор на раннем этапе повлияет на будущее. Многие мгновенные отношения заканчиваются так же быстро, как и начинаются, и, если этого не произойдет, вы рискуете потерять свою индивидуальность. Ни один из этих сценариев не идеален.

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Вот почему так важно доверять своим чувствам, но продумывать все наперед. Поддерживайте собственную заботу о себе, чтобы мыслить рационально и зрело и не сожалеть о своем поведении позже. Не действуйте импульсивно только потому, что в данный момент что-то кажется вам приятным. Вместо этого подумайте, как вы можете создать здоровые отношения. Не торопите события, не душите друг друга желанием постоянно быть рядом.

Она способна сама о себе позаботиться

Вы можете потерять себя в отношениях, если чувствуете, что зависите от партнера в удовлетворении всех ваших потребностей. То же самое, если вы считаете, что ваша работа состоит в удовлетворении всех потребностей вашего партнера. Мало того что это истощает морально, так это еще и не выполнимо.

Изучите свои собственные ожидания и убеждения. Здоровые отношения зависят от вашего самосознания и осознанного выбора. Да, ваш партнер должен относиться к вам с заботой, уважением, любовью и привязанностью, которых вы заслуживаете, но он не обязан вас постоянно спасать, лечить и быть с вами 24/7. Вы должны быть самодостаточными и отвечать за свое здоровье и счастье, чтобы достичь сбалансированных отношений.

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Она не забывает о своих друзьях

Когда мы начинаем влюбляться в кого-то, вполне естественно, что мы хотим проводить с ним все свое время. Слишком часто в волнении новых отношений прежняя дружба может не привлекать столько внимания. Но этого нельзя допускать. Никогда не пренебрегайте дружескими отношениями, чтобы вложить все, что у вас есть, в свою романтическую связь.

Людям в жизни нужны самые разные отношения, в том числе и дружеские. Не принимайте их как должное только потому, что у вас есть новый любимый человек. Продолжайте встречаться с друзьями, проводить время вместе. Это сослужит вам хорошую службу в будущем.

Она сохраняет свою финансовую независимость

Приятно быть с партнером, который уверяет вас, что позаботится о вас финансово, физически и эмоционально, несмотря ни на что. Но отказ от собственной финансовой свободы – это прямой путь к катастрофе. Если ваш партнер хочет платить за свидания, это прекрасно. Но будьте осторожны.

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Что не приятно, так это когда партнер давит на вас, чтобы вы сделали что-то в ответ на свидания, за которые он заплатил. Если ваш любимый говорит вам, что вы можете бросить работу, которую ненавидите, потому что он зарабатывает достаточно на двоих, — это проявление заботы. Но, если он настаивает на том, чтобы вы бросили любимую работу, потому что он хочет видеть вас у плиты дома, — это форма финансового злоупотребления.

Она продолжает вкладываться в себя на каждом этапе отношений

Речь в данном случае вовсе не про деньги. Просто уверенная в себе женщина знает, что для нее важно, каковы ее карьерные цели, отношения к дружбе, и она всегда старается продолжать уделять время своей жизни. Если вы откажетесь от себя и других своих отношений ради нового партнера, вы настроите себя на созависимость.

Кроме того, если ваши отношения закончатся, вы можете почувствовать себя опустошенными и недостойными. Используйте здоровые границы, чтобы уважать себя, свои потребности и личные цели с первого дня. Участвуйте в мероприятиях, которые приносят вам радость и уверенность без вашего партнера. Признайте, что страстное увлечение может заставить вас желать бесконечного времени вместе, но пренебрежение собой и своей жизнью не выход.

Она всегда честна и верна себе

Если она заметит, что ей неудобно говорить с партнером о своих чувствах, планах, утратах, целях, она прекратит такие отношения. Вы подвергаетесь риску, если притворяетесь тем, кем не являетесь, или отказываетесь от своих основных ценностей, чтобы понравиться кому-то. Будьте искренними и честными в отношении себя с самого начала.

В здоровых отношениях вам должно быть комфортно. Вы должны свободно делиться своими чувствами и точками зрения, поднимать любые проблемы. Тогда вы и ваш партнер будете работать как одна команда, чтобы справляться с трудностями, уважая при этом индивидуальность друг друга. И спустя время вам не придется признаваться себе, что вы потеряли себя в отношениях.