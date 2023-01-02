В мире: Как воздушная разведка НАТО вредит России на Украине

В 2022 году одной из главных примет идущей в Украине спецоперации стала активная работа западной военной разведки. Принято особенно выделять спутниковую разведку США и НАТО, но не менее, а может быть, и более важную роль играют специальные самолеты-разведчики. Какие именно аппараты использует НАТО в воздухе для помощи ВСУ, как они работают и что Россия может им противопоставить?

Что изучают западные разведывательные самолеты, разглядывающие территорию Украины? Практически всю наземную обстановку.

Разрешающая способность их РЛС бокового обзора позволяет идентифицировать наземные цели размером с мотоцикл. То есть не просто обнаружить некий самодвижущийся железный ящик, а точно выдать: пять танков, координаты; гаубица, координаты; ЗРК, координаты; самолет такого-то типа, его координаты. Некоторые самолеты в состоянии прослушивать даже проводные и радиорелейные линии. Так что разведывательная авиация – это очень неприятно.

Однако и у этих самолетов есть свои ограничения. Принято считать, что самолеты-разведчики наблюдают и воздух, и землю. На самом деле нет, каждый из них выполняет свои функции.

Самолеты Boeing E-3A Sentry («Часовой»)

Эти машины не ведут наземную разведку. Их задача – разведка воздушного пространства. У нас эти машины часто называют АВАКС (AWACS, Airborne Warning and Control System), но на самом деле E-3A Sentry только часть этой системы. В российской традиции эти машины называются ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения).

Кривизна земной поверхности – важнейший фактор радиолокационной разведки. Наземная РЛС (обычная, не коротковолновая загоризонтная), если стоит на высотке, может обнаружить истребитель, летящий на предельно малой – до 200 м – высоте на дальности 30-40 км, крылатую ракету на высоте 50 м – на дальности 23-30 км. Это физический предел. Называется он «радиогоризонт». Чем выше находится радар, тем дальше он может заглянуть за радиогоризонт.

Boeing E-3A Sentry в этом смысле гораздо мощнее. Со своей крейсерской высоты полета (около девяти километров) он может обнаруживать бомбардировщик на средних и больших высотах на дальности 600 км, истребитель на малой высоте – 360 км, крылатую ракету на предельно малой – 260 км, надводный корабль на дальности более 400 км. Над фюзеляжем самолета находится, как говорят американцы, «Ротодом» – огромный вращающийся чечевицеобразный обтекатель, в котором установлена фазированная антенная решетка радара. Экипаж – 20-22 человека, из которых четверо – летчики, 14-16 – операторы, инженер по РЛ-оборудованию и один-два техника. Продолжительность полета 11 часов.

Второй важной функцией этого самолета является наведение истребителей на воздушные цели. То есть он может служить командным пунктом авиации. Поэтому на нем установлен большой комплект оборудования всех видов связи. Информация о воздушной обстановке с его борта может в реальном времени передаваться на различные наземные, надводные объекты, командные пункты по различным протоколам цифрового обмена. Самая универсальная линия связи – Link 16. Ее оборудование установлено на многих украинских командных пунктах, противокорабельном комплексе РК-360 «Нептун». Таким образом, ПВО Украины получает информацию о воздушной обстановке, достаточную для того, чтобы не включать свои РЛС при налетах вплоть до момента, когда нужно открывать огонь.

Правда, есть важная тонкость. «Часовой», как правило, непрерывно двигается по маршруту протяженностью около 1,5 тыс. км вдоль западных границ Украины и над Черным морем. Поэтому он не может быть всегда в «нужном месте, в нужное время». С учетом всех ограничений им в итоге просматривается территория на глубину всего лишь 200-250 км и только на западе страны. Иначе говоря, на такую помощь ПВО Украины не может полностью положиться. Может быть, E-3A Sentry и даст информацию о подходе российских самолетов или крылатых ракет – а может, и нет.

Boeing E-3A Sentry с системой AWACS – не единственный самолет ДРЛО НАТО, оперирующий вблизи Украины.

S-100B Argus с системой ДРЛО FSR-890

Намного более простой и маломощный летающий радар производства Швеции. Патрулирует на высотах от двух до шести километров, имеет РЛС небольшой мощности, значительной дальностью обнаружения целей похвастаться не может. Для шестикилометровой высоты полета дальность по большим самолетам не превышает 400 км, по малоразмерным на малых высотах – 150-200 км.

S-100B Argus (Gnolam/Wikipedia)

Особенностью является неподвижная антенна с фазированной решеткой. Ее полотно размером 9х0,8 м установлено вертикально (по меньшей стороне) над фюзеляжем в плоском обтекателе. Из-за такой конструкции самолет не обеспечивает кругового обзора воздушного пространства, просматривает его только в двух секторах по 120 градусов вбок от маршрута. Для просмотра «мертвых зон» требуется маневр. Экипаж – два пилота и четыре оператора.

Это были самолеты ДРЛО, их разведывательными можно считать достаточно условно.

RC-135V или RC-135W Rivet Joint

Это первый по важности именно разведывательный самолет НАТО, работающий против российских Вооруженных сил. Основной самолет радиоэлектронной разведки (РЭР).

Сколько же крови и пота советских и российских офицеров ПВО попили эти аппараты! Тем из них, кто служил в полосе нескольких сотен километров от границы, приходилось по несколько раз в сутки бегать на позицию по готовности № 1 и часами отслеживать эти самолеты. По нему поднимали дежурные истребители. В советское время особенно характерны такие действия были на Дальнем Востоке. Обладая запасом керосина на 15 часов полета, RC-135V ходил вдоль наших границ, а израсходовав топливо, не спеша удалялся на 50-100 км от них к воздушному танкеру KC-135, заправлялся – и снова на границу.

RC-135V (фото:Mike Freer/Wikipedia)

В советские годы над Охотским морем (которое тогда еще не считалось нашим внутренним) и Тихим океаном действовали еще несколько таких самолетов, в море находились американские разведывательные корабли, а в ключевые моменты маршрута «Боинга» над этим районом проходили американские спутники. Имея на борту станции радиотехнической разведки, работающие на 800 км вбок от курса, RC-135 засекали объекты ПВО СССР и много других частей и объектов в тех краях.

Сегодня именно этот самолет является самым вредоносным из всей разведывательной эскадры НАТО, летающей вокруг Украины. В частности, именно он информирует ВСУ данные о подъеме российской дальней авиации. Его аппаратура радиоперехвата пеленгует работу всех средств связи на аэродромах – от рации, принадлежащей водителю топливозаправщика, до радиостанции руководителя полетов, включение для проверки бортовых РЛС и радиовысотомеров. И по этим данным точно определяет: когда, сколько и каких типов бомбардировщиков готовятся к взлету. После взлета продолжает отслеживать бомбардировщики на маршруте. Поэтому для ПВО Украины чаще всего не секрет, когда и чем именно дальняя авиация ВКС РФ будет наносить удар.

При ударах украинскими БПЛА по аэродромам Энгельс и Дягилево у RC-135 была важнейшая функция – определить, когда в нашем радиолокационном поле возникнут прорехи из-за выхода из строя каких-то РЛС или вывода их на обслуживание и т. д. По этим данным уже и проложил маршрут противник.

Самолет РЭР S102B Korpen («Ворон»)

Назначение данных машин – вскрытие позиций и анализ параметров работы радаров ПВО. Взаимодействует с RC-135W Rivet Joint. Принадлежат Швеции, изготовлены в количестве двух единиц. Летает от Балтики до восточной части Черного моря. Разведывательным оборудованием управляет система искусственного интеллекта. Экипаж – два пилота и два-четыре оператора.

Тактический самолет радиоэлектронной разведки RC-12 Huron – Guardrail

Занимается радиоперехватом. Патрулирует над Литвой. Зона интересов – Прибалтика, Калининградская область, Белоруссия. Экипаж два пилота, операторов разведоборудования нет. Все это оборудование полностью автоматизировано и в режиме реального времени передает получаемую информацию на наземный центр.

Самолет РЭР большого радиуса действия EP-3E Aries II

Aries надлежит ВМС США. Переоборудован из патрульного противолодочного самолета и удачно совмещает функцию самолета РЭБ и противолодочного самолета. Патрулирует в основном вблизи побережья Болгарии и Румынии, но иногда совершает рейсы и до Грузии.

Патрульный противолодочный самолет ATR-72 ASW (Anti-Submarine Warfare)

Имеет развитую систему датчиков, в том числе РЛС с ФАР, которая хотя и может обнаруживать воздушные цели, специализирована все же по надводным целям. И вы удивитесь, но может производить поиск подводных лодок. Движущаяся под водой на глубинах до 300 м подводная лодка создает над собой на поверхности моря волну, незаметную для глаз человека, но прекрасно наблюдаемую радиолокационной аппаратурой. Такая волна получила жаргонное название «горб Бернулли». Оперирует над Черным морем. В особенности тщательно отслеживаются районы вблизи выхода в него из пролива Босфор.

Имеет и вооружение – ракеты «Гарпун», малогабаритные противолодочные торпеды Mk45, Mk54, сбрасываемые радиогидроакустические буи для поиска подводных лодок.

БПЛА Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk

Стратегический высотный разведывательный беспилотный самолет. Самый крупный боевой беспилотник в мире. Размах крыла 35 м, вес около 15 тонн. Назначение – наземная разведка. Параметры патрулирования: высота около 20 км, время – 38 часов, скорость 840 км/ч (мод. «А») или 640 км/ч (мод. «В»).

Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk (фото:af.mil)

Единственный американский серьезный БПЛА, который они изредка рискуют проводить над территорией Украины. Оснащен упрощенным вариантом разведоборудования, устанавливаемого на пилотируемый высотный разведчик U-2 (TR-1). Наиболее важный элемент – РЛСБО (РЛС бокового обзора). Работает с так называемой антенной с синтезированной апертурой. РЛС с такой антенной малого размера делает последовательно по движению аппарата несколько радиолокационных снимков, которые прямо на борту обрабатываются процессором. В итоге получается единый высококачественный снимок размером в несколько десятков метров. При этом обеспечивается разрешающая способность по линейным размерам объектов – один метр. Информация по спутниковому каналу связи 50 Мбит/с передается в центр управления.

Небольшая мощность такой РЛС не позволяет достигать большой дальности такой разведки, но 110 км обеспечивается. Правда, насколько эффективна такая РЛС в условиях постановки ей активных помех, ни мы, ни американцы ничего не сообщали.

Bombardier Challenger 650 Artemis

Самолет разведки и целеуказания. Самый засекреченный на сегодняшний день самолет-разведчик США. На вооружение так и не принят, по одной машине принадлежит частным компаниям LASAI AVIATION LLC и TENAX AEROSPACE LLC, работающим на Пентагон по контракту. Судя по тому, что можно видеть снаружи, а также по анализу излучений его радиоэлектронных средств, он оснащен РЛС бокового обзора с высокой разрешающей способностью, а также большим набором антенн для пеленгования и идентификации сигналов наземных радаров и станций радиосвязи. Нет сомнений, что в режиме реального времени он сможет выдавать точные типы и координаты наземных технических объектов от гаубицы до узла связи, ЗРК, ОТРК.

Northrop Grumman E8C Joint Stars

Главный разведчик наземной обстановки. Использован тот же планер пассажирского Boeing-707, что и у E3 Sentry, RC-135, КС-135.

Northrop Grumman E8C Joint Stars(фото:af.mil)

На E8C установлена разведывательная система Joint STARS, часто самолет и называют по ее названию. Основу ее составляет РЛС бокового обзора с САР (антенной с синтезированной апертурой). Она имеет длину 26 м и установлена под фюзеляжем в специальном обтекателе типа «каноэ». Такой большой размер САР позволяет получать радиолокационные изображения фотографического (!) качества при дальности разведки до 200 км. Еще одно достоинство самолета в том, что он может обеспечить не просто разведку наземных целей, но и управлять применением по ним тактического и оперативно-тактического оружия и оценивать результаты.

Фактически целый летающий штаб. Экипаж: четыре летчика, 17 операторов JSTARS. Но есть резервные автоматизированные рабочие места – и при необходимости он может быть увеличен.

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В итоге стоит отметить, что все эти аппараты могут быть эффективны только при отсутствии противодействия им. Противодействие может быть и маскировкой, и средствами РЭБ, и другими, более прямолинейными способами. В частности, есть основания полагать, что произошедший осенью «случайный» пуск ракеты рядом с британским RC-135W охладил пыл воздушных разведчиков НАТО. Даже с истребительным эскортом некоторое время полетали. Но быстро успокоились и продолжили шпионить. Противодействие западной воздушной разведке остается одной из главных задач, которую должны решать и решают прямо сейчас в Украине Вооруженные силы России.

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