Европараламент начал процедуру лишения неприкосновенности заподозренных в коррупции депутатов
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Председатель Европарламента Роберта Метсола инициировала процедуру лишения двух депутатов иммунитета. Ранее их обвинили в коррупции правоохранительные органы Бельгии.
Метсола инициировала срочную процедуру лишения двух депутатов Европейского парламента иммунитета по запросу бельгийских судебных органов. Приняты первые меры процедурного характера, запрос будет передан в комитет по правовым вопросам для принятия соответствующего решения, передает ТАСС.
Напомним, зампредседателя Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией ЧМ по футболу в Катаре. Фигурантами дела стали еще три человека.
По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.
Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли.
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