Европараламент начал процедуру лишения неприкосновенности заподозренных в коррупции депутатов

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02.01.2023, 22:54, Новости дня
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Председатель Европарламента Роберта Метсола инициировала процедуру лишения двух депутатов иммунитета. Ранее их обвинили в коррупции правоохранительные органы Бельгии.

Метсола инициировала срочную процедуру лишения двух депутатов Европейского парламента иммунитета по запросу бельгийских судебных органов. Приняты первые меры процедурного характера, запрос будет передан в комитет по правовым вопросам для принятия соответствующего решения, передает ТАСС.

Напомним, зампредседателя Европарламента Ева Кайли была задержана в Брюсселе по делу о коррупции в связи с организацией ЧМ по футболу в Катаре. Фигурантами дела стали еще три человека.

По мнению правоохранительных органов, коррумпированные чиновники ЕС распространяли в столице Бельгии позитивные оценки Катара и старались улучшить имидж этой страны, замалчивая случаи нарушения там прав человека.

Также бельгийская полиция провела обыск в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе по делу Евы Кайли.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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