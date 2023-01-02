Глава Минэнерго Турции Донмез заявил о наличии долгосрочных контрактов с Россией на поставки газа

Анкара заключила с Москвой долгосрочные контракты на поставку газа, в которых учитываются мировые цены на топливо и объемы поставок, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции в интервью телеканалу TVnet заявил, что Анкара заключила с Москвой долгосрочные контракты на поставку газа, в которых учитываются мировые цены и объемы поставок. При этом он отказался обнародовать стоимость российского газа для Турции. Донмез также отметил, что Турция не присоединилась к санкционной политике против РФ и в этой связи сегодня не ищет альтернативные источники поставок газа. Как отмечается, Россия является одним из основных поставщиков газа в Турцию (около 44%), передает РИА «Новости».

Напомним, 28 декабря минувшего года глава Газпрома Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.

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