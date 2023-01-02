 

Киркоров, Басков, Ягудин: кому из звезд Кролик принесет удачу в 2023 году

02.01.2023, 22:50, Разное
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Наступил Новой 2023 год. Согласно китайскому календарю, символом праздника на этот раз стал Черный водяной кролик или заяц. Как известно, этот милый, пушистый зверек приносит удачу. На Востоке лапка кролика и вовсе считается оберегом.

Вот и звездам российской и зарубежной эстрады может крупно повезти в новом году, особенно тем, кто дружит с Кроликом. “Дни.ру” собрали в праздничном выпуске артистов, у которых наладились отношения с символом года.

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров известен не только как исполнитель хита “Зайка моя”. Музыкант держит дома кроликов.

Фигурист Алексей Ягудин очень любит милых зверушек. В программе “Живая Планета” прославленный спортсмен даже помогал детишкам выбрать кролика.

Певица и телеведущая Юлиана Караулова, видимо, настолько любит пушистых комочков, что для съемок в телешоу “Маска” выбрала ля себя образ розового зайчика.

Во втором сезоне одного из самых популярных программ на НТВ снова появился заяц – на сей раз белый и брутальный. Маску носил юморист Тимур Батрутдинов.

Народный артист России Николай Басков, оказывается, любил зайчиков еще в молодости. Певец даже позировал с животными для фотографов.

Впрочем, иностранные звезды в Новом году тоже не будут обделены внимание со стороны Кролика. К примеру, Роберт Дауни-младший со своим знаменитым костюмом кролика может рассчитывать на успех.

Популярная американская актриса Кристин Дэвис, сыгравшая одну из главных ролей в сериале “Секс в большом городе” тоже не будет обделена вниманием символа праздника.

Ее коллега по цеху Кейт Хадсон уже давно не просто актриса, а сценарист, режиссер и продюсер. Кто знает, возможно, Кролик принесет звезде творческих успехов.


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