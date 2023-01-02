 

Мнение: Раскрываемость 100%

02.01.2023, 22:23, Разное
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Президент Путин подписал указ о создании большой базы генетической информации в России. Все данные о наших с вами ДНК будут стекаться в Курчатовский институт, также, как я понимаю, там будут храниться данные о генно-модифицированных растениях и животных (ссылка).

В тексте указа нет ничего о поголовном принудительном тестировании, при этом запуск проекта намечен на конец 2024, так что под колпаком мы все окажемся несколько позже — к 2030, может быть. Тут как с паспортами: россияне вовсю фотографировали друг друга ещё при Николае I, но обязательные фото в паспортах ввели только через 100 лет, в 1937.

Зато в указе есть нечто другое — фрагмент про межведомственное взаимодействие. Из которого следует, что теперь данные от полицейских, судебных экспертов, пограничников и Интерпола будут идти в большую базу и сравниваться там между собой.

К примеру, сейчас мигрант, совершивший правонарушение и высланный из России, может попытаться вернуться к нам обратно — под новой уже фамилией. Получится навряд ли, так как сейчас на границе сверяют не только фамилии, но и отпечатки пальцев. А когда база будет готова, граница закроется даже для тех преступников, которые успешно сбежали с места преступления, оставив там свой генетический материал.

Разумеется, это относится не только к мигрантам. Раскрываемость по серьёзным офлайновым преступлениям вырастет в перспективе почти до 100%, так как скафандры преступники не носят и, следовательно, собрать их биоматериал — дело техники. Рано или поздно преступник вынужден будет сдать государству свои генетические данные, — например, после ареста за какой-нибудь проступок, — и тогда старое дело будет раскрыто. Присовокупив сюда уличные видеокамеры и логи сотовых операторов, мы получим систему, в которой прятаться от полиции будет очень тяжело. Преступникам останется разве что воровать велосипеды, так как более серьёзные преступления будут раскрываться по щелчку пальцев.

Преступность начнёт всё активнее переползать в онлайн — что, собственно, мы наблюдаем уже сейчас. И было бы очень здорово, если бы полиция заранее начала собирать коллекцию голосов телефонных мошенников и чёрных коллекторов — чтобы позже, когда каждого можно будет найти по голосу нажатием одной кнопки, мошенникам напомнили про их атаки на россиян.

Источник: Место для дискуссий


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