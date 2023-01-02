Мнение: О горькой правде про Россию

В России не хотят, не умеют и даже не считают возможным беречь людей.

Да, неприятно. Но это факт. Пофигизм пронизывает и #власть, — вспомним хотя бы знаменитое «Она утонула» ©, — и #общество в целом. Общественная реакция на недавние печальные события лишь ещё раз показывает и оттеняет этот факт.

Почему так?

Вот ещё один факт в копилку.

Цены на бензин.

Здесь Россия уступает таким великим «нефтедобывающим» странам, как Швейцария, Тайвань, Япония, Бельгия и т.п., находясь на 34-м месте в мире по доступности бензина для среднего занятого в экономике. Отчего?

Ответ известен: высокие #налоги на нефтянку. Их в конечной цене литра бензина примерно две трети. Выше, чем в #ЕС, например. За счёт этих поступлений финансируется бюджет 146-миллионной страны. Социальные обязательства в том числе. Ну и раздутые расходы на оборону, безопасность и прочую «правоохранительную деятельность», толку от которой не так, чтобы много: по уровню преступности Россия устойчиво занимает 150-е места из 200 с небольшим в том самом международном рейтинге, где чем ниже позиция, тем выше число убийств, тяжких телесных и прочих насильственных криминальных актов. К слову, само по себе это также подчёркивает «ценность» человеческой жизни для среднего россиянина — бедного и озлобленного на весь мир, а на соседа особенно.

И, в общем-то, в ценах на бензин как в капле воды отразилась главная российская проблема: людей «слишком много», чтобы им можно было обеспечить более высокий уровень жизни за счёт природных богатств. По запасам которых страна во многих категориях занимает ведущие места в мире. По той же нефти, например, седьмое. Но толку-то, если две трети нефтяных запасов относятся к трудноизвлекаемым и, соответственно, дорогим с точки зрения себестоимости. Ну а в пересчёте на душу населения Россия по залежам «чёрного золота» находится во втором десятке среди нефтедобывающих стран и той же Норвегии уступает почти вдвое — хотя и норвежцы тут далеко не мировые лидеры.

Конечно, Россия могла бы заниматься не только эксплуатацией недр, но ещё и производить что-нибудь полезное. Но и здесь против неё играют география, климат, история, etc. И «национальный характер» тоже. Производительность труда по этим причинам низкая, а это снова приводит к тому, что бюджет вынужден драть налоги не с производства, а с добычи и экспорта сырья. Потому что иначе 146 млн чел. не обеспечить ни «социалкой», ни «культуркой», ни минимально счастливым детством и сносно обеспеченной старостью.

В общем, «лишних людей» много. И это чувствуют как верхи, так и низы. Что в итоге трансформируется в низкую ценность человеческой жизни, слабую эмпатию, никакущую социальную связность. Огромную страну ход истории чуть ли не за шкирку втащил в постиндастриал и постмодерн, однако ментальность осталась глубоко крестьянской — «бабы новых нарожают» ©.

Вот и получается, что #Кремль сейчас делает ужасную, грязную, отвратительную, но… общественно полезную «работу», сокращая избыточное население страны всеми способами…

Горько это осознавать, правда?

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