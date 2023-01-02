 

Дед Мороз в Москве ударил посохом по голове прохожего за отказ прочитать стих

02.01.2023, 22:05, Новости дня
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Дед Мороз в Москве избил прохожего за отказ прочитать новогодний стишок, волшебник ударил мужчину посохом по голове, пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Дед Мороз напал на прохожего в центре Москвы, он ударил его несколько раз посохом по голове, отобрал у него сотовый телефон и выбросил в сугроб, передает РЕН ТВ.

Избитый Дедом Морозом мужчина поучил черепно-мозговую травму и гематомы по всему телу, он доставлен в больницу, полиция начала проверку.

Ранее Дед Мороз со Снегурочкой попали в ДТП в Казани.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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