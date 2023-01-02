СБУ начала расследование по поводу кражи 2,5 млн долларов сотрудницей «Иностранного легиона»
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Директора по связям с общественностью «Иностранного легиона» Украины обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 миллиона долларов и пожертвований, СБУ начало расследование, информирует издание Daily Mail.
Издание со ссылкой на отчет офицера легиона пишет, что речь идет об уроженке Венгрии Эмеше Файк, СБУ начала проводит расследование в связи с возможной кражей средств.
В документе говорится, что Файк причастна к исчезновению партии медикаментов на сумму 2,5 млн долларов и выкачиванию пожертвований, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
По словам автора отчета, в октябре на склад в Киеве прибыла партия лекарств, однако до фронта они так и не дошли. Сама Файк заявила, что не знала о существовании партии медикаментов, но есть свидетель, который уверяет, что она присутствовала при их прибытии на склад.
Также в отчете говорится, что Файк конфисковала крупные пожертвования для украинских солдат, она контролировала две организации для сбора средств.
В отчете утверждается, что девушка ранее угрожала, что обнародует компрометирующую информацию о легионе, если они не будут выполнять ее приказы. Также сообщается, что Файк также была подвержена «шантажу, взяточничеству, вымогательству и открытой вербовке со стороны сотрудников служб безопасности Российской Федерации».
Как отмечает издание, девушку ранее уже обвиняли в мошенничестве в Австралии и Португалии.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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