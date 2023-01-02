 

СБУ начала расследование по поводу кражи 2,5 млн долларов сотрудницей «Иностранного легиона»

02.01.2023, 22:05, Новости дня
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Директора по связям с общественностью «Иностранного легиона» Украины обвиняют в краже лекарств для военных на сумму 2,5 миллиона долларов и пожертвований, СБУ начало расследование, информирует издание Daily Mail.

Издание со ссылкой на отчет офицера легиона пишет, что речь идет об уроженке Венгрии Эмеше Файк, СБУ  начала проводит расследование в связи с возможной кражей средств.

В документе говорится, что Файк причастна к исчезновению партии медикаментов на сумму 2,5 млн долларов и выкачиванию пожертвований, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

По словам автора отчета, в октябре на склад в Киеве прибыла партия лекарств, однако до фронта они так и не дошли. Сама Файк заявила, что не знала о существовании партии медикаментов, но есть свидетель, который уверяет, что она присутствовала при их прибытии на склад.

Также в отчете говорится, что Файк конфисковала крупные пожертвования для украинских солдат, она контролировала две организации для сбора средств.

В отчете утверждается, что девушка ранее угрожала, что обнародует компрометирующую информацию о легионе,  если они не будут выполнять ее приказы. Также сообщается, что Файк также была подвержена «шантажу, взяточничеству, вымогательству и открытой вербовке со стороны сотрудников служб безопасности Российской Федерации».

Как отмечает издание, девушку ранее уже обвиняли в мошенничестве в Австралии и Португалии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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