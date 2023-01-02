Die Welt – немцы оценивают своё экономическое положение хуже, чем когда-либо

Германия охвачена пессимизмом и опасениями за своё благосостояние, пишет немецкая газета Die Welt. Из-за растущих расходов на электроэнергию и повышающейся стоимости жизни немцы стали активнее экономить. Согласно результатам опроса, граждане страны оценивают своё нынешнее финансовое положение более негативно, чем когда-либо прежде. Более того, среди них распространяются опасения за своё будущее.



AP

Германию охватила волна плохого настроения, пишет немецкая газета Die Welt. Об этом свидетельствует текущее исследование потребительского доверия, проведённое консалтинговой фирмой EY, которое находится в эксклюзивном распоряжении издания.

С одной стороны, граждане Германии оценивают своё нынешнее финансовое положение более негативно, чем когда-либо прежде, с другой стороны, среди них распространяются опасения за будущее.

Почти каждый четвёртый из тысячи респондентов говорит, что их нынешнее экономическое положение нельзя назвать особенно хорошим. Такого высокого показателя не наблюдалось даже во время финансового кризиса 2008—2009 годов, подчёркивает Die Welt. «Инфляция и связанный с ней рост стоимости жизни сейчас оказывают огромное давление на людей», — объясняет генеральный директор EY Germany Хенрик Алерс.

Напротив, 25% жителей Германии остаются довольны своими финансами. Однако за последние 12 лет этот показатель всегда колебался между 34% и 51%, поэтому нынешнее значение также говорит об ухудшении ситуации.

И, похоже, улучшений не предвидится, отмечает немецкая газета. По меньшей мере 56% немцев пессимистично смотрят в будущее. В предыдущем году этот показатель составлял всего 34%, а до начала пандемии коронавируса обычным явлением на протяжении длительного периода времени были значения в районе 20%.

Как показывает исследование, пессимистическое отношение распространяется на все возрастные группы. Однако особенно ярко это проявляется среди 56-65-летних, то есть следующего поколения, которое выйдет на пенсию. Это также согласуется с тем фактом, что обеспокоенность по поводу отсутствия финансовой безопасности в пожилом возрасте в целом возросла.

Но даже здесь и сейчас немцы видят, что их собственные финансы в минусе, пишет Die Welt. Уже 41% опрошенных считают, что их экономическое положение ухудшится в 2023 году. Это почти в два раза больше, чем в последнем опросе год назад, а по сравнению с 2020 годом это число увеличилось даже почти в четыре раза.

И здесь также выделяются респонденты в возрасте от 56 до 65 лет. В этой возрастной группе до 52% опасаются, что в новом году ситуация для них снова ухудшится. «Множество кризисов, которые к тому же, похоже, усиливают друг друга, лишают людей оптимизма», — пояснил Алерс.

Это понятно, говорит он, но в то же время это не совсем соответствует действительности, уверяет эксперт. «Важно также отметить: в целом, нынешняя ситуация не так плоха, как кажется многим», — подчёркивает он. Сейчас дела в экономике идут на удивление хорошо. Несмотря на возросшую неопределённость, ситуация с заказами замечательная. Поэтому значительного роста безработицы опасаться не стоит, считает Алерс.

Между тем, если говорить о разных категориях доходов, между ними присутствуют определённые различия в оценке ситуации. Неудивительно, что более надёжной свою работу считают высокооплачиваемые работники с чистым доходом семьи выше €70 тыс., а также высокооплачиваемые работники с доходом от €50 тыс. до €70 тыс. С другой стороны, малообеспеченные люди с чистым доходом менее €25 тыс. больше беспокоятся за свои рабочие места. Тем не менее 76% из них по-прежнему считают свою работу надёжной.

В то же время эти люди считают, что надолго попали в категорию тех, для кого ситуация складывается неудачно. Не менее двух третей представителей этого класса доходов считают, что их уровень жизни ухудшился за последние десять лет. В целом, 38% всех респондентов считают, что сегодня им живётся относительно хуже, чем десять лет назад.

При этом лишь 35% отмечают улучшение. Впервые с 2009 года больше людей считают, что их уровень жизни упал. Также бросается в глаза, что доля респондентов, положительно оценивающих развитие своего уровня жизни, уменьшается с увеличением возраста. Среди людей старше 65 лет этот показатель составляет всего 21%, а среди людей моложе 35 лет — почти половину.

Независимо от возраста и дохода, люди повсеместно затягивают пояса, пишет Die Welt. «Немцы экономят», — говорит глава EY Алерс. Прежде всего, они избегают крупных покупок, особенно приобретения автомобилей, кухонь и диванов. Почти две трети немцев планируют в этой сфере гораздо меньшие бюджеты, чем раньше.

Между тем, расходы на бытовую электронику, такую как компьютеры, телевизоры или смартфоны, также сокращаются, причём более чем в каждом втором домохозяйстве. То же самое относится к работам по ремонту и модернизации дома и квартиры.

Повседневные удовольствия тоже всё больше уходят на второй план. Например, 49% респондентов планируют меньше посещать рестораны, а 42% экономят на таких видах досуга, как кино, бассейн, спорт или покупка новой одежды. Более высокие бюджеты планируются только на продукты питания. Однако, вероятно, это связано с резким ростом цен, отмечает издание.

Как показывает исследование, за этим стремлением к экономии, добровольным или вынужденным, стоит обеспокоенность высокими и растущими ценами на энергоносители и стоимостью жизни. Вопрос войны также занимает одно из первых мест в списке проблем, как и кризис беженцев в Европе.

В то же время люди узнают о замедлении экономического роста в Германии. Страхи велики: две трети немцев ожидают ухудшения экономической ситуации в стране. Это означает, что настроение сейчас даже хуже, чем в кризисном 2008 году, сообщают исследователи EY.

Даже один из десяти опрошенных не ожидает улучшения экономической ситуации в Германии. Соответственно, такие вопросы, как защита климата и угроза загрязнения окружающей среды, отошли на второй план. В списке опасений количество их упоминаний снизилось по сравнению с предыдущим годом.

Алерс, однако, считает, что это опасно, пишет Die Welt. «Мы не должны из-за нынешних кажущихся более конкретными проблем упускать из виду тот факт, что мы находимся в процессе беспрецедентной трансформации — экономической и социальной». Компании проиграют, если отложат срочно необходимые инвестиции в устойчивое развитие на второй план, предупреждает руководитель EY.