Le Figaro – самодовольство и оторванность — оппозиция раскритиковала новогоднее выступление Макрона

Во Франции оппозиционные партии остались недовольны новогодними пожеланиями президента Эммануэля Макрона, рассказывает Le Figaro. Республиканцы заявили, что устремления главы государства оторваны от нужд народа, коммунисты указали на вред и раскол во французском обществе вследствие его политики, а социалисты пообещали выйти на демонстрации.



AP

Французская оппозиция не оценила новогодние пожелания президента Эммануэля Макрона, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, в своей речи глава государства подтвердил «курс» на «ценность труда».

Госсекретарь Марлен Шьяппа заявила, что это очень важный посыл. По её словам, Макрон «назвал французов нацией созидателей», а также «напомнил о своей приверженности ценности труда». Она подчеркнула, что тема работы проходит «красной нитью обоих пятилеток» нынешнего президента Франции. Шьяппа признала «необходимость» проведения пенсионной реформы, но не захотела делать «политические прогнозы» об условиях возможного договора с правыми.

В то же время пожелания Эммануэля Макрона вызвали резкую реакцию среди оппозиции, указывает французская газета. Среди правых лидер республиканцев Эрик Сьотти раскритиковал «шестое упражнение в благих пожеланиях, которым по-прежнему противоречат бессилие, бездействие и недостаток храбрости». Председатель Республиканской партии в сенате Брюно Ретайо увидел «президента, оторванного от забот французов и предлагаемых решений».

Так же жёстко прокомментировали речь главы государства в партии «Европа Экология Зелёные». Новый национальный секретарь экологической партии Марин Тонделье заявила, что Макрон «показался совершенно оторванным как от истории нашей страны, так и от жизни французов». Депутат от экологов Сандрин Руссо не увидела «никакого плана, никакой перспективы, ни больше эмпатии» в выступлении президента.

Национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель назвал новогоднее обращение Макрона «проявлением самодовольства президента, вынужденного взывать к единству французов — настолько его политика их разделяется и вредит». Он подчеркнул, что его партия «не позволит провести пенсионную реформу, которая с 2023 года обяжет нас работать дольше». Официальный представитель социалистов Габриэль Сири пообещала правительству демонстрации. «Встречаемся на улицах и на забастовках», — поддержал её кандидат от Новой антикапиталистической партии Филипп Путу.

Со своей стороны Жан-Люк Меланшон предпочёл иронию. «После пяти лет пожеланий от Макрона я подозреваю, что они приносят несчастья, — написал лидер «Непокорённой Франции» в Twitter. — 31 декабря в Париже было 13 градусов тепла. В январе будет жарко!».

Наконец, вице-президент Нацобъединения Себастья Шеню заметил, что Эммануэль Макрон «недостаточно ясно» рассказал, в чём заключается пенсионная реформа. Как отмечает Le Figaro, глава государства подтвердил, что она состоится и начнёт действовать с 2023 года, однако не вдавался в детали. Известно, что правительство представит проект 10 января, однако президент, по словам Шеню, ничего не заявил «о главном»: «долге, покупательной способности и небезопасной обстановке».