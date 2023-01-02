Мнение: Две суровых зимы подряд, рекорд потребления угля и потолок цен на дрова

1. Скоро наступит пик зимы. Вопреки хвастовству о заполненных газовых хранилищах, европейцам обещают, что зима будет суровой. Более того, уже предупреждают, что следующая зима может быть ещё хуже (ссылка):



Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что стремящихся достичь независимости от России ждет суровая зима в этом году, но уже в следующем может быть еще тяжелее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее, но независимость от (поставок энергоресурсов) России наступит. Это случится», — сказала она.

Итак, ради борьбы с Россией европейцы вынуждены продлить свои страдания уже на 4-5 лет, с учётом двух тяжёлых лет ковида, с его карантинами и локдаунами (2020-2021). Но во время ковида в основном страдали европейский бизнес и экономика, уровень жизни граждан по инерции держался. Нынешний энергокризис больно ударил по всем.

2. В глобальном масштабе, а теперь уже и на Западе с учётом расконсервации угольных шахт в Европе, борьба зелёных с углём как «самым грязным источником энергии» полностью провалилась (ссылка):



Мировое потребление угля вырастет до рекордно высокого уровня в 2022 году и останется на таком же уровне в ближайшие несколько лет, если не будут предприняты более активные усилия для перехода к низкоуглеродной экономике. <…>

Западные эксперты считают, что потребление угля в мире в 2022 году вырастет на 1,2 процента, впервые превысив восемь миллиардов тонн, тем самым побив предыдущий рекорд, установленный в 2013 году. МЭА также ожидает, что три крупнейших в мире производителя угля — Китай, Индия и Индонезия — побьют в 2022 году рекорды по добыче.

Показатель может достигнуть по итогам этого года 8,3 миллиарда тонн, что будет самым высоким значением за всю историю ведения статистики. По всему миру, по данным МЭА, работает около 8,5 тысячи угольных электростанций, обеспечивая более трети глобального производства электроэнергии.

Октябрьский экспорт угля из России приблизился к рекорду из-за ослабления санкций ЕС в сентябре. Поставки взлетели почти до 16,6 миллиона тонн — это чуть меньше июньского уровня, который стал максимальным с 2017 года.

3. Стоимость кубометра дров в России составляет порядка 1600-2000 рублей. Это если говорить о Москве и Петербурге и брать наиболее распространённые породы дерева, которое идёт на дрова (берёза, ольха, осина). В Германии, тем временем, предлагают приобрести дрова по цене 260 евро за кубометр (ссылка):

По текущему курсу это 20’500 рублей (двадцать тысяч пятьсот рублей). Разница с российскими ценами, как видите, по меньшей мере в 10 раз.

На таком ценовом фоне уже пошли шутки про то, что Европе нужны не только потолки цен на нефть и газ, но и потолок цен на дрова.