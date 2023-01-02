Мнение: О точном ударе под Донецком — информация из первых рук

Игорь Стрелков (Гиркин): Объект, в котором располагалось N-ское подразделение, состоящее в основном из мобилизованных граждан РФ, был уничтожен почти полностью в результате детонации БК, складированного в том-же здании. Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки. По количеству жертв – до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество людей числятся пропавшими без вести (остались под завалами). В любом случае – счет погибших и раненых идет на многие сотни…

Да, действительно по российским военным в зоне спецоперации ВСУ сумели вновь нанести крупный и болезненный удар в новогоднюю ночь. Практически под бой кремлёвских курантов. Эта информация, почти сутки путешествовавшая по телеграм-каналам и соцсетям, теперь подтвердилась официально.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 1 января… «киевским режимом нанесён удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских Вооружённых сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты. В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих».

При этом ТГ-канал «Рыбарь» утверждает, что в ПВД «по чьей-то преступной наивности решили разместить склад с боекомплектом, который в результате удара сдетонировал». Что и объясняет значительные разрушения, а также большое число человеческих жертв. Эта информация официального подтверждения не получила.

Наверное, на естественные в такой ситуации вопросы, как подобное ЧП могло произойти на одиннадцатом месяце спецоперации, ответы будут даны компетентными органами. Возможно, не все они будут озвучены. Но есть и другая сторона вопроса.

Ибо не может не обращать на себя внимания, как энергично и массово разгонялась эта история через ТГ-каналы, соцсети, доски и т.п. Со всеми «положенными» в таких случаях атрибутами в виде свидетельств дочерей и сыновей офицеров. В том числе с леденящими кровь подробностями о «сотнях трупов», якобы раскиданных «по всей округе», и о заживо горевших военнослужащих, «убежавших» за сотни метров от ПТУ. То есть, независимо от того, каким бы ни был реальный удар и был ли он вообще, успех первой в новом году украинской информационной операции — большой и несомненный. Очень многие легко поверили и в бесчисленные жертвы, и в разгильдяйство российских тыловиков, и в пофигизм высшего командования. А это сам по себе мощный деморализующий удар.

Который стал возможен только потому, что на том же одиннадцатом месяце спецоперации в её информационном освещении — полная самодеятельность, «партизанщина» и безалаберность. В отличие от противной стороны, где уже с первых месяцев налажена системная военная цензура, позволяющая скрывать данные и о реальных потерях ВСУ, и о последствиях российских ударов по украинским объектам, инфраструктурным и военным, и вообще обо всём, что может деморализовать население и тем более — военнослужащих. А сверх того, создана огромная информационная машина, которая работает креативно, слаженно и эффективно как на украинскую, так и на российскую стороны. В итоге Украине удаётся не только блокировать пропаганду информацию от российской стороны, но и раз за разом успешно внедрять выгодные для себя нарративы в информационное пространство РФ. Чего у России, к слову, не получается совсем.

Ну и самая пикантная деталь во всём этом. Автором концепции «войны нового поколения», также известной как «гибридная война», где едва ли не ключевая роль отводится ведению «информационного противоборства», является… нынешний начальник Генштаба Валерий Герасимов. Причём в его доктрине значимость военных и невоенных действий соотносится как один к четырём. Выходит, он позабыл собственные же научные труды, по которым Запад давно уже стал выстраивать свои концепции информационной войны, успешно адаптируя их и в нынешнем конфликте? Или не считает возможным свою же собственную доктрину применять в ходе не войны, а спецоперации?

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