Минобороны показало работу РСЗО «Ураган» в тумане

Минобороны опубликовало видео боевой работы расчетов РСЗО «Ураган» в туман, был нанесен удар по позициям в глубоком тылу противника.

Ведомство указало в Telegram, что туман, дожди и непроходимая грязь не мешают расчетам РСЗО «Ураган» подразделений артиллерии морской пехоты Тихоокеанского флота выполнять задачи по уничтожению позиций, техники и живой силы ВСУ.

Отмечается, что удар будет нанесен по позициям в глубоком тылу противника, после получения разведданных расчеты выдвигаются по бездорожью прямо к линии соприкосновения на территории ДНР.

Ранее Минобороны показало, как саперы проводят разминирование в ходе спецоперации на Украине.

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