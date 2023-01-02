Подтверждена причастность бойца ММА к убийству инспектора МАДИ

Убийцей инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) оказался боец смешанных единоборств (ММА), он арестован, ему грозит пожизненное заключение.

Тверской районный суд города Москвы отправил под стражу обвиняемого в убийстве инспектора МАДИ бойца смешанных единоборств (ММА) Ламберда Ахьядова, передает ТАСС.

Преступление произошло 31 декабря на Москворецкой набережной, в районе парка «Зарядье». Инспектор присел на скамейку, чтобы связаться с ситуационным центром МАДИ и доложить о дорожной обстановке. В этот момент на него напал преступник и несколько раз ударил ножом, повалил инспектора на землю и нанес еще несколько ударов. В итоге сотрудник МАДИ скончался на месте происшествия.

Отмечается, что погибший до нападения не фиксировал автомобиль преступника и не беседовал с ним. Убийце может грозить пожизненное заключением, с учетом действующего в РФ моратория на смертную казнь.

Ранее бойца ММА задержали за избиение и изнасилование в Москве.

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