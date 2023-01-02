Киркоров против Наргиз и Бони, бегство Пугачевой и удар Уилла Смита на “Оскаре”: главные скандалы 2022 года

Начнем с главного скандалиста 2022 года – народного артиста России Филиппа Киркорова. В конце апреля певец отметил 55-летие. Конечно же, с размахом. Он представил поклонникам концертное шоу “55. Голд”. Один из номеров особо впечатлительные до сих пор не могут забыть. Артист сплясал на кресте во время исполнения песни “Мария Магдалена”. Тогда его обвинили в оскорблении чувств верующих. Позже певец сказал, что в его выступлении нет злого умысла.

Еще один скандал, виновником которого стал Киркоров, тоже произошел на его концерте. Во время выступления в Ташкенте Филипп жестко прошелся по депортированной из России Наргиз, которая, увидев

в столице Узбекистана

билборд с рекламой шоу артиста, произнесла: “Понаехали *** (блин – Прим. ред.)”. Певец, стоя на сцене, пристыдил Закирову за хамство и сам нахамил – назвал ее уродиной, а ее лицо – рожей.

На этом скандал мог бы закончиться, но неожиданно для всех вмешалась блогерша, бывшая участница “Дома-2” Виктория Боня. Она назвала поступок Киркорова отвратительным. Мол, настоящий мужчина никогда не позволил бы себе называть другую женщину уродиной. Филипп молчать не стал и написал Виктории, что та, переводя на “цензурный”, является неразборчивой в половых связях тварью, которой скоро воздастся по заслугам.

В этом году об остроте своего языка напомнила и бывшая жена Филиппа Киркорова, ныне – супружница Максима Галкина* Алла Пугачева. Покинув Россию вместе с детьми и выставив особняк в деревне Грязь на продажу, артистка обратилась к россиянам, которые ее жестко критиковали за позицию. Она написала: “Были холопами, стали рабами”. Это высказывание многие сочли плевком и записали Аллу Борисовну в предательницы.

А за океаном в этом году обсуждали не менее громкий скандал. На 94-й церемонии вручения премии “Оскар” Уилл Смит ударил ведущего, комика Криса Рока по лицу за шутку о лысине Джады Пинкетт Смит (жена актера). Женщина побрила голову из-за облысения. За пощечину и ненормативную лексику во время церемонии Смиту запретили участвовать в мероприятиях Академии кинематографических искусств и наук на протяжении 10 лет.

* внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов 16.09.2022