Дина и Арина Аверины: “Не видим конкурентов, кроме друг друга”

Дине и Арине всего по 24 года. И на двоих у них уже 48 золотых медалей различных международных первенств. Останавливаться на достигнутом они пока не собираются. Хотя такие мысли, как призналась Дина, были: «После чемпионата мира в 2021 году я хотела завершить карьеру. Хотела уйти, но не смогла. Есть пока силы, азарт и огонь в глазах».

Карьеру завершать они пока не планируют, но о будущем думают. В 2022 году, помимо тренировок, мастер-классов и соревнований, у сестер Авериных добавилась и учеба в МГИМО по программе «Мировой спорт: правовое регулирование, позиционирование, коммуникации». «Когда нам рассказали про этот курс, мы заинтересовались — это что-то совершенно новое для нас», — делится Арина.

На часах 21:00, и у девушек только закончились пары. Впереди интервью и только потом заслуженный отдых. Жить в таком темпе для них — привычное дело.

Арина, Дина, расскажите о своей учебе, какие сегодня у вас были занятия?

Арина: Это специальная образовательная программа повышения квалификации для спортсменов. Обучение продлится два года. Пока все в новинку и очень интересно.

Дина: Сегодня мы изучали командообразование и масштабные спортивные мероприятия. Целый день! Пары вел известный бизнес-тренер Александр Дуров, а завтра у нас занятия с преподавателями из США, Канады и Китая.

Что сподвигло вас идти учиться?

Дина: Карьера спортсмена невечна, поэтому надо как-то подготовиться к другой жизни.

В одном из интервью Дина призналась, что после завершения карьеры не видит себя в роли тренера. Арина, а что касается тебя?

Арина: Я не то что не вижу себя тренером, просто пока не хочу им быть. Дело в том, что мы сейчас каждый день в зале, а тренеры проводят там еще больше времени. Ни личной жизни, ни семьи. Дома они практически не бывают, постоянно на сборах, соревнованиях, в разъездах. Сейчас я этого не хочу.

А какие сферы вам интересны? Может, телевидение? Ляйсан Утяшева после завершения карьеры смогла сделать успешную карьеру ведущей.

Арина: Телевидение и кино — это точно не мое. Хотя никогда нельзя говорить «никогда», но на данный момент я себя на экране не вижу.

Дина: Наш PR-директор также работает с Региной Тодоренко, и я все время спрашиваю, как проходят съемки. Меня очень увлекает съемочный процесс, и я хотела бы попробовать. Может быть, не на постоянной основе, но прийти, поработать в кадре, увидеть, как устроен весь этот мир изнутри — мне бы было интересно.

В этом году вы пропустили чемпионат мира по художественной гимнастике. Следили за результатами? За кого переживали больше всего?

Арина: Честно — не следили. У нас в этот же период проходила «Спартакиада», а после мы поехали по мастер-классам. Времени смотреть особо не было, но результаты мы знали. Когда нам сообщили, что Даша Атаманова и Боряна Калейн снялись с соревнований, мы написали им слова поддержки, поздравили Катю Веденееву с бронзовой медалью. Мы все дружим и стараемся следить за успехами друг друга.

В октябре прошел ваш личный призовой турнир в Нижнем Новгороде. Расскажите, как он прошел, чем вам запомнилось это мероприятие?

Арина: Мы давно хотели сделать турнир на призы имени нас. Мне кажется, еще лет пять назад задумывались об этом, но все не было возможности: постоянные соревнования, сборы, чемпионаты. В этом году график был немного посвободнее, и мы нашли два дня, приехали в Нижний Новгород и провели турнир.

Дина: Это первый наш турнир. И запомнится он нам навсегда. Когда маленькие девочки заходили в зал и видели нас, то сразу начинали волноваться и переживать. Но в то же время у них горели глаза от того, что мы на них смотрим. Именно эти эмоции детей — бесценны.

Вы часто проводите мастер-классы, а что они дают вам?

Арина: Мы заряжаемся энергией, когда видим, сколько радости и счастья это приносит детям. Мы же в какой-то степени исполняем их мечты. Помню, как однажды приехали на мастер-класс, заходим в зал, к нам бежит девочка лет пяти и говорит: «Я ждала вас целый год!». После таких встреч у нас появляется больше сил и желания ставить перед собой новые цели.

Дина: Да, дети нас действительно заряжают и дают стимул двигаться дальше.

Вы сказали, что в этом году у вас было чуть больше свободного времени, это как-то повлияло на вашу личную жизнь?

Дина: На самом деле в этом году мы дома были еще реже, чем обычно, потому что очень часто ездили по городам с мастер-классами.

Арина: Да, пока на личную жизнь времени не хватает.

На мастер-классах вы видите много молодых гимнасток. Можно ли уже в возрасте 7–8 лет в ребенке разглядеть будущую звезду художественной гимнастики?

Арина: В России очень много перспективных детей. У нас всегда была самая большая скамейка запасных. Сейчас дети 2010–2014 года делают такие вещи, которые мы не могли в их возрасте. Гимнастика не стоит на месте, она развивается. Много действительно уникальных детей.

А кто ваши главные конкуренты сейчас?

Дина: Я и Арина. Других конкурентов у меня нет.

Арина: Когда ты участвуешь в соревнованиях и выходишь на площадку, понимаешь, что главный конкурент — это ты сама. Потому что все участники здесь достойные, все сильные, но только от того, как ты соберешься, как настроишься, зависит твое выступление. Это борьба с самим собой в большей степени.

В честь Дня города в Москве проходил гала-концерт. Вы принимали в нем участие, а также дефилировали в нарядах от Валентина Юдашкина. Вы следите за модой, какой стиль одежды вам близок?

Арина: За модой мы не следим. Может, просто нет на это времени. Одеваемся так, как душе угодно. Несмотря на то, что мы большую часть времени проводим в зале, мне больше нравится спортивный стиль. Мне удобно ходить в расслабленных образах. Тем более сейчас можно найти очень красивые спортивные костюмы. Но если предстоит вечернее мероприятие, с радостью надеваю платье и каблуки.

Дина: Последнее время у нас было много учебы и мероприятий, поэтому чаще всего для выходов я надевала деловые костюмы, джинсы, свитера, платья. Мне очень нравятся женственные образы, которые выглядят стильно и молодежно. Но буквально через две недели в такой классике я поняла, что скучаю по спортивному костюму. (Улыбается) Люблю, когда в одежде комфортно ходить весь день, поэтому мне нравится оверсайз.

А шопинг любите?

Арина: Я не люблю шопинг. Лично для меня ходить часами по магазинам настоящее мучение. Мы предпочитаем онлайн-покупки.

Дина: Я тоже не люблю долго ходить по магазинам, но иногда приходится. Дело в том, что мне очень сложно подобрать обувь. У меня всегда непроизвольно сжимаются пальцы на левой ноге, и она немеет. Благо, что с тапочками для выступлений нет таких проблем. Так что подходящую пару, которая не вызывает дискомфорт, я могу выбирать часа три — это очень утомительно. Одежду я выбираю обычно быстро, но тоже предпочитаю делать это онлайн.

На что вы чаще всего тратите призовые деньги?

Арина: На кое-что личное. Можно сказать, на семью.

Ваши отношения с Ириной Александровной Винер-Усмановой — больше чем отношения между спортсменом и тренером. Часто советуетесь с ней по личным вопросам?

Арина: Нас часто приглашают на различные мероприятия, и мы стараемся советоваться с Ириной Александровной, стоит их посещать или нет. И всегда спрашиваем, что лучше надеть.

Дина: Помню, как мы вместе летели на соревнования в Минск и я решила показать Ирине Александровне мини-фильм для соцсетей. Мы сделали его совместно с девочкой-оператором, в нем показано, как проходит подготовка к соревнованиям. Я решила спросить ее мнение, можно ли такое выставлять, потому что там много личного и закулисья. Ирине Александровне ролик понравился, она сказала: «Конечно, давай, публикуй».

А что вам помогает перезагрузиться? Обычно это какие-то вещи, которые абсолютно не связаны с родом деятельности.

Арина: В этом году мы получили права. И теперь, когда мне надо расслабиться, я сажусь за руль, делаю музыку погромче и катаюсь по городу. Это моя медитация.

Дина: А для меня лучшая перезагрузка — это сон. Если у меня выходной, могу спать весь день.

Скажите, а вы для себя уже решили, будете вместе завершать карьеру или каждая сделает это, опираясь исключительно на собственные силы?

Дина: Я хотела завершить после чемпионата мира в 2021 году. Мы были в отпуске, Ариша говорит: «Я хочу поставить новую программу, попробовать выступить по новым правилам. Пойдет — останусь. Не пойдет — уйду». Я поддержала ее в этом решении. Но сама еще сомневалась, стоит мне уйти или продолжать. Первое время Арина активно тренировалась, а я просто разминалась, не собиралась даже пробовать. Но вот начали составлять новую программу (а это самое любимое мое время) — и я уже не смогла просто сидеть и смотреть. (Улыбается) Мы сделали новый номер, стали выступать. Сначала Гран-при, турнир в Дубае, затем чемпионат России. Хотела уйти, но не ушла. Пока еще глаза горят.

Арина: Мне кажется, мы одновременно закончим. Это спорт, наша жизнь непредсказуема — пока однозначного ответа на ваш вопрос нет. Никто не знает, что нас ждет завтра. Но на сегодняшний день мы завершать карьеру не планируем.

Скажите, как часто сейчас думаете об Олимпиаде в Париже 2024 года?

Дина: В последнее время очень часто. Надеемся и верим, что выступим там.

