 

В парке «Патриот» началось возведение башни для установки «Ока президента»

02.01.2023, 19:33, Разное
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Минобороны начало
строительство не имеющей аналогов в мире радарной вышки, которая позволит
отслеживать летающие объекты на расстоянии до 7000 километров. Уникальный радар получил неофициальное название «Око президента», поскольку возводится по личной инициативе Владимира Путина.

О том, что Россия
создаст самый мощный в мире радар, глава государства сообщил главам стран СНГ после
вручения им девяти колец в знак дружбы между народами. Путин будет лично контролировать ход
строительства: под его неусыпным взором возведут железобетонные
конструкции, после чего на вершину водрузят сам радар. Строить башню будет компания
Аркадия Ротенберга и добровольцы ФСИН, специально для этой цели свезённые в
Москву из Магадана и Салехарда.

По мнению критиков, «Око» хотя и может быть изготовлено, но принесёт неудобства. К примеру, активная зона устройства будет слишком ярко
светиться в темноте, в результате чего радар можно будет увидеть изо всех точек столицы. Он сам, в
свою очередь, будет наблюдать за всей Европой, включая европейскую часть
России. Взор радара устремится на запад.

«На Западе поднимают
голову наши враги, и мы должны ответить на этот вызов, – заявил по версии СМИ президент главам стран СНГ. – Девять колец были даны
вам, чтобы укрепить дружбу и взаимопонимание между нашими государствами.
Семь колец получили сотрудники Генштаба. Три кольца дарованы мэрам трёх городов федерального
значения. Все вместе они будут работать под единым началом на укрепление
вертикали власти и обороноспособности нашей страны»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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