В парке «Патриот» началось возведение башни для установки «Ока президента»

Минобороны начало

строительство не имеющей аналогов в мире радарной вышки, которая позволит

отслеживать летающие объекты на расстоянии до 7000 километров. Уникальный радар получил неофициальное название «Око президента», поскольку возводится по личной инициативе Владимира Путина.

О том, что Россия

создаст самый мощный в мире радар, глава государства сообщил главам стран СНГ после

вручения им девяти колец в знак дружбы между народами. Путин будет лично контролировать ход

строительства: под его неусыпным взором возведут железобетонные

конструкции, после чего на вершину водрузят сам радар. Строить башню будет компания

Аркадия Ротенберга и добровольцы ФСИН, специально для этой цели свезённые в

Москву из Магадана и Салехарда.

По мнению критиков, «Око» хотя и может быть изготовлено, но принесёт неудобства. К примеру, активная зона устройства будет слишком ярко

светиться в темноте, в результате чего радар можно будет увидеть изо всех точек столицы. Он сам, в

свою очередь, будет наблюдать за всей Европой, включая европейскую часть

России. Взор радара устремится на запад.

«На Западе поднимают

голову наши враги, и мы должны ответить на этот вызов, – заявил по версии СМИ президент главам стран СНГ. – Девять колец были даны

вам, чтобы укрепить дружбу и взаимопонимание между нашими государствами.

Семь колец получили сотрудники Генштаба. Три кольца дарованы мэрам трёх городов федерального

значения. Все вместе они будут работать под единым началом на укрепление

вертикали власти и обороноспособности нашей страны»

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