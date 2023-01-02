В парке «Патриот» началось возведение башни для установки «Ока президента»
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Минобороны начало
строительство не имеющей аналогов в мире радарной вышки, которая позволит
отслеживать летающие объекты на расстоянии до 7000 километров. Уникальный радар получил неофициальное название «Око президента», поскольку возводится по личной инициативе Владимира Путина.
О том, что Россия
создаст самый мощный в мире радар, глава государства сообщил главам стран СНГ после
вручения им девяти колец в знак дружбы между народами. Путин будет лично контролировать ход
строительства: под его неусыпным взором возведут железобетонные
конструкции, после чего на вершину водрузят сам радар. Строить башню будет компания
Аркадия Ротенберга и добровольцы ФСИН, специально для этой цели свезённые в
Москву из Магадана и Салехарда.
По мнению критиков, «Око» хотя и может быть изготовлено, но принесёт неудобства. К примеру, активная зона устройства будет слишком ярко
светиться в темноте, в результате чего радар можно будет увидеть изо всех точек столицы. Он сам, в
свою очередь, будет наблюдать за всей Европой, включая европейскую часть
России. Взор радара устремится на запад.
«На Западе поднимают
голову наши враги, и мы должны ответить на этот вызов, – заявил по версии СМИ президент главам стран СНГ. – Девять колец были даны
вам, чтобы укрепить дружбу и взаимопонимание между нашими государствами.
Семь колец получили сотрудники Генштаба. Три кольца дарованы мэрам трёх городов федерального
значения. Все вместе они будут работать под единым началом на укрепление
вертикали власти и обороноспособности нашей страны»
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