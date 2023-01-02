Мнение: Отношения при финансовом мезальянсе

2-го января – день 2-го ресурса, то есть Экономики, если вы помните круг ресурсов и верите в программирование 12 ресурсов первые 12 дней нового года.

А я напишу в этот день про отношения людей в финансовом мезальянсе.

В каком случае такие отношения имеют шанс на стабильный баланс?

Стабильный баланс бывает, когда оба общаются в красном поле, никто не выходит в черное.

Формула красного поля: КП = СЗ + n(ОЗ)

Вот из-за второй величины, n(ОЗ), отношения в финансовом мезальянсе имеют мало шансов на выживание.

И по этой же формуле мы видим, что сделать, чтобы дать отношениям этот шанс.

n(ОЗ) – это полезные вложения. Те, кто были на курсе про поле, читали про социальное поле, активы, вот n(ОЗ) относится к этому.

Если жизнь вашего партнера с вами становится комфортнее, удобней или выгодней, чем без вас, если вы для него – социальный лифт верх или хотя бы не тянете его этим лифтом вниз, то ваша n(ОЗ) – положительная, и величина ее настолько большая, насколько велика польза от вас. Польза – именно в плане социальных ресурсов, жизненных благ, активов. К активам таким не только деньги относятся. К ним относятся все ресурсы, но именно реальные блага, а не потенциальные.

Именно в этом разгадка, почему некоторые отношения с финансовым мезальянсом бывают неожиданно крепкими.

Так бывает, когда большой перевес по финансам уравновешивается n(ОЗ) второго партнера в других сферах.

Многие путают n(ОЗ) с СЗ и считают, что финансовую разницу можно компенсировать “любовью”.

Но любовь должна быть взаимной, то есть СЗ=СЗ, и n(ОЗ) так не компенсируешь.

Чтобы компенсировать огромный перевес в n(ОЗ), СЗ более бедного партнера должна быть во много раз больше второго. Буквально: вы равнодушны, а вас в ответ на это обожают и боготворят. Такой дисбаланс значимости возможен только, если минус в дисбалансе не замечает дисбаланса, не видит его. Как только человек осознает, что его значимость нулевая или отрицательная, он сразу же блокирует слив энергии. Это закон поля.

Это все равно что с азартной игрой или финансовой пирамидой. Вложения продолжаются, пока человек верит в выигрыш или в прибыль. Если он точно (точно) знает, что это невозможно, он остановится в сливе.

Поэтому для того, чтобы большая СЗ компенсировала большой финансовый мезальянс, более богатый должен быть слепо влюблен в бедного партнера, считать себя любимым, и находиться в очень большой эмоциональной зависимости.

Многие узнают в этом хищную историю. У хищников такое бывает, обычно уже под конец отношений, потому что при такой большой короне минуса в дисбалансе – это сложные, деструктивные, беспокойные отношения, как у наркомана с наркотиками. Хищник из таких отношений старается вскоре высвободиться. Хотя у хищников и n(ОЗ) не нулевая, они полезны и часть разницы компенсируют.

Если вы надеетесь компенсировать большой разрыв в финансовой ОЗ с помощью своей более высокой СЗ, вы претендуете на роль плюса в очень большом дисбалансе. Именно в дисбалансе: вы должны быть равнодушны, а человек безумно влюблен в вас, и должен даже не знать о вашем равнодушии. При балансе, то есть когда вы любите и вас любят так же, компенсировать так разницу в n(ОЗ) не получится. (Почему, кстати? Кто объяснит? Не по формуле, а примерами из жизни).

Почему отношения в мезальянсе нередко начинаются, но не могут развиваться?

Начинаются такие отношения просто потому, что любовь и экономика – разные ресурсы, и когда более богатая женщина видит симпатичного ей мужчину, она не заглядывает ему в карман. Тем более когда более богатый мужчина видит симпатичную женщину. В самом начале романтических отношений многим людям все равно, сколько денег у второго. Конечно финансовый статус отражается на имидже, на локациях, где люди проводят досуг, поэтому богатые и бедные люди неформально пересекаются редко. Социальные страты разделяют барьеры, видимый и невидимый. Поэтому некоторые горе-“хищницы” или “охотницы” стараются попасть в дорогой отель на курорте, в дорогой ресторан, купить дорогую одежду, чтобы выдать себя за девушку “того самого круга”. Берут кредиты для этого. Обычно выдать не получается, но в самом начале знакомства ваша n(ОЗ), то есть ваши потенциальные вложения, не имеют большого значения. Отношений пока нет, вкладываться некуда.

А вот дальше мы читаем печальные истории. Симпатичные девушки начинают отношения с богатыми (относительно себя) мужчинами, отношения эти быстро заканчиваются или зависают в формате секс-онли. И девушки на долгие года оказываются в гиблом месте. Планка их притязаний задрана, они не хотят встречаться и выходить замуж за более бедных мужчин, они ищут мужа того же статуса, как тот или те, с кем у них были “отношения”. Она остаются как будто отравлены тем искушением. Что-то подобное бывает и у парней, правда куда реже.

Что происходит в отношениях, когда СЗ – примерно равная (одинаковая симпатия), а n(ОЗ) одного намного больше?

Начинается перекос в КП. КП более состоятельного растет, а КП второго уменьшается.

Вы должны этот момент понять, чтобы увидеть, как так выходит, что исчезает любовь. А вслед за этим увидеть, как сохранить любовь при финансовом мезальянсе.

Любовь исчезает не просто так. Когда КП более бедного уменьшается, для него возрастает риск векторов мимо границ. Любое неловкое слово, любой маленький баг будут выходом из КП. На щипцы не должно быть и намека, на косяк тоже, и вообще поведение должно быть идеальным.

В очень маленьком КП долго может удерживаться только рыбак или рыбачка. Даже нерыбе тяжело. Поэтому небольшой финансовый мезальянс нерыба легко преодолевает, а очень большой – нет.

Обратите внимание. Дело именно в этом, а не в чем-то другом. Не думайте, что рыбаки поддерживают высокую СЗ за счет каких-то “приемов”. Они просто умеют идеально держаться в границах, не допуская никаких багов.

Баги, даже самые мелкие, при очень маленьком КП критичны.

Во всех историях девушек с богатыми господами симпатия тех снижалась именно из-за багов девушек. Это не “придирки” и “капризы” господ. Это просто очень маленькое КП, шаг в сторону – черное поле.

КП – не равно СЗ. Нельзя думать, что маленькое ваше КП – это маленькая к вам симпатия. Симпатия большая может быть, но она быстро уменьшится, если КП ваше маленькое и вы за него вываливаетесь. А вот если КП большое, то вы имеете запас его, а значит ваши мелкие баги, мелкие щипцы, мелкие косяки, точнее то, что можно было бы всем этим считать, таким не будет, все ходы будут в красном поле. Мы обязательно посмотрим на живых примерах, как это выглядит, когда разные контексты резко меняют цвет вектора, с черного на красный или наоборот.

Вот это первый вариант решения задачи “отношения при финансовом мезальянсе”. Точнее второй, если мы всерьез рассматриваем еще и хищный (большой дисбаланс по СЗ), но я бы никому не рекомендовала примерять роль хищника на себя, для рыб это – большая корона, причем корона-кровопийца. Для рапанов тем более.

А второй вариант вот этот, тоже нереалистичный для большинства: идеальные границы, благодаря которым можно долго удерживаться в очень маленьком красном поле. В этом случае СЗ не падает, даже при нулевой n(ОЗ). Но надо учитывать, что КП второго большое, он может больше себе позволить, и неосторожных фраз, и неосторожных поступков. А вы – нет, вы должны быть очень корректны, и очень справедливы к нему и к себе. Со временем n(ОЗ) растет из-за привязанности партнера и вашей интеграции в его жизнь.

Многие алчные читательницы сейчас решат, что держаться в маленьком КП – это подстройка снизу. Нет, любые векторы сливов – это черное поле, а вектор слива при маленьком КП получается из подстройки быстро. Другие алчные читательницы решат, что держаться в маленьком КП можно, если сохранять пассивность. Нет, пропуск хода или пассивность там, где нужна активность, – это сразу черное поле, если КП мало. Держаться в КП – это вести себя правильно и красиво, и никаким читерством эту задачу не решить, если границы у вас так себе.

Лучше всего искать “шапку по Сеньке”, человека с близкой вам ОЗ. По финансам нормально, когда мужчина зарабатывает на 30-50 процентов больше, на 200 – уже сложней держать баланс, на 500-1000 – это большой мезальянс. Отсутствие мезальянса – удобно и комфортно. Это лучшая опора для баланса.

Однако в жизни бывают разные ситуации. Часто бывает, что мезальянса сначала не было или был не такой, а со временем вырос. А людей уже связывают крепкие связи, тем более дети. В этом случае важно обратить внимание на главный вариант компенсации мезальянса.

К счастью для всех таких пар, n(ОЗ) в одном ресурсе может компенсироваться n(ОЗ) в связанном.

Важен только вес n(ОЗ) и ее субъективная полезность для принимающей стороны.

Самый типичный пример: жены в декрете. У них нет дохода или он очень мал, но, во-первых, это временная ситуация, а во-вторых, их вложения в семью очень велики, если они родили и нянчат общего с мужем ребенка. Это может быть большая n(ОЗ), которая компенсирует финансовую разницу, но есть но.

Эти вложения должны быть спонтанными, то есть без нытья, упреков, без скрежета ржавых колес. Если женщина нянчит ребенка и при этом ведет себя как мученица, к ее положительной n(ОЗ) добавляется отрицательная. Отрицательная n(ОЗ) – это когда вы выносите мозг, портите настроение, грузите, не даете отдохнуть, отнимаете силы и энергию у человека. Представьте, что вам подарили что-то, а потом вынесли мозг на тему подарка. Вам не нужно ничего с таким довеском.

Занятия хозяйством – это тоже n(ОЗ), но очень часто те, кто занимаются хозяйством, не оценивают субъективной значимости своих вложений для другого (n). Эта субъективная значимость вложений может быть ниже, чем кажется. То есть неаккуратному партнеру, например, все равно, каждый день вы моете дом или раз в месяц. Он не считает это вложение важным, вы это делаете больше для себя, а моральный счет за вложение предъявляете ему. Такой счет – это скалка, он обнуляет все ваше вложение, которое и так субъективно было небольшим. То же самое, например, еда. Если ваш партнер рад есть бутерброды, ваши ПП-ужины он может не оценить, или оценит как вашу заботу о нем, но не очень. Это не значит, что не надо заботиться. Но надо осознавать, что многое из таких вложений – это ваше вложение в себя и в будущее своей семьи, n(ОЗ) в этом случае тоже есть, но не переоценивайте ее.

Чем еще компенсируется финансовый мезальянс?

Часто он компенсируется тем, над чем практичные люди любят смеяться. Ролью Музы. Если вы для своего партнера – тот человек, которому он рассказывает о своих планах, трудностях, конфликтах, если вы умеете выслушивать и поддерживать, если он ценит вашу поддержку, оценку и дорожит вашим мнением, ваша n(ОЗ) может быть очень большой. Но только никогда не навязывайте такую поддержку, иначе будут щипцы и груз больше, чем с навязыванием бытовой заботы, то есть отрицательная n(ОЗ), не просто нулевая, а с вычетом. Для роли Музы вы должны что-то из себя представлять, иметь образование, которое уважает партнер, или профессиональный опыт, иметь хоть какой-то авторитет для его референтной группы. Просто так Музой на пустом месте стать нельзя, даже при большой вашей СЗ. Ваша СЗ в любви может не иметь никакого отношения к его работе.

Вот уют, комфорт, помощь в здоровье, имидже, решение бытовых проблем, вроде ремонта, организации поездок, бытовых платежей – это обычно большая n(ОЗ) для всех, причем в том же самом ресурсе, в Экономике.

Правда мало, чтобы вы сами считали это ценным, важно, чтобы был рад и доволен ваш партнер.

Секс, любовь, ваш хороший имидж и прочая радость и красота не компенсируют n(ОЗ) партнера в Экономике. Но это все поднимает вашу СЗ, что тоже очень хорошо для вашего КП и для баланса в отношениях, если только партнеру это нравится и нужно.

Юный возраст в какой-то мере компенсирует разницу в n(ОЗ), но совсем не так, как многие это понимают. Кто объяснит, почему компенсирует и в каком случае? А когда нет?

И вот еще.

Чего категорически нельзя делать при финансовом мезальянсе (а все почти делают)?

– Ныть и сокрушаться, какой вы груз и какой у партнера перевес.

(Опишите сами, почему?)

– Отказываться от вложений партнера в общие дела (досуг, поездки, быт), особенно демонстративно.

(Почему, друзья?)

Сегодня разберем несколько писем на эту тему.

Посмотрим, как это все в жизни разворачивается, и как разрыв по n(ОЗ) разрушает отношения.

Важно обратить внимание, что отношения разрушаются не потому, что более богатому “жаль тратить” на более бедного. Изначально совсем не жаль, жаль становится, когда в ответ на все вложения он не получает ничего хорошего.

И если второй при этом думает, что дело в недостаточной любви, он ничего не поймет.

Любовь как цветок: нужна нормальная почва, нормальный полив, достаточно света и тепла.

В плохих условиях цветы погибают. А большой перевес n(ОЗ) без компенсации – это очень плохие условия для любви, потому что выходит, что человек много тратит и очень мало получает в ответ. Баланс нарушается.