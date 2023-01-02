 

МИД Ирана решил добиваться привлечения к ответственности властей США за убийство Сулеймани

02.01.2023, 19:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иран намерен добиваться привлечения к ответственности правительства США за нападение на командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, заявили МИД Ирана.

В ведомстве отметили, что правительство США спланировало и осуществило теракт на одного из высокопоставленных чиновников Ирана на территории третьей страны, когда он был в Ираке на спецзадании, передает ТАСС.

В МИД Ирана подчеркнули, что власти США совершили преступный акт убийства, прикрываясь борьбой с терроризмом, под ложными предлогами, грубо нарушив догматы и принципы международного права.

Иранское дипведомство подчеркнуло, что американский режим несет определенную международную ответственность за это преступление.

Командующий спецслужбы «Аль-Кудс» иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Касем Сулеймани и заместитель главы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада в январе 2020 года.

Тогда Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «жесткую месть» за убийство главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. По словам Хаменеи, который объявил в стране трехдневный траур, «месть ждет тех, на чьих руках осталась его (Сулеймани) кровь, как и кровь других мучеников».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11.20 / Le Figaro – больше не республиканский оплот — этнические меньшинства дают шанс демократам победить в Техасе

06.08.21 / “Да, Тарзан пригрелся”, “Повезло с тещей, да и с женой тоже”. Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами

25.05.21 / СМИ-иностранные агенты опубликовали критику праймериз «Единой России»

01.11.20 / Парламентские выборы в Грузии выиграла правящая партия – данные ЦИК

28.01.22 / “Ух, какая милфочка”, “Выразительные глаза”. 40-летняя Ребрик показала голую грудь

22.04.21 / Польский генерал потребовал от Запада действий, чтобы «вернуть Путина в реальность»

27.01.22 / “Бабки в очереди крестились?” Звезда ситкома “Танька і Володька” Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу

13.07.20 / Юлианна Караулова рассказала участникам «Тавриды» секреты продвижения в TikTok

15.01.21 / В Финляндии зафиксировано более 30 случае побочных эффектов от вакцины Pfizer

29.06.20 / Кремль анонсировал участие Путина и Лукашенко в открытии мемориала во Ржеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика