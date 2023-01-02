 

Принц Гарри пожаловался на информационные вбросы против его семьи

02.01.2023, 19:20, Новости дня
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Королевская семья не хочет примирения, идут информационные вбросы и утечки личных историй, сообщил принц Гарри в интервью телеканалу CBS News.

Принц Гарри в интервью телеканалу CBS News заявил, что старался общаться с королевской семьей в частном порядке, но были брифинги, утечки и вбросы историй против него и его жены Меган Маркл, передает РИА «Новости».

По словам принца, вопреки «девизу» королевской семьи: «Никогда не жалуйся, никогда не объясняй», он видит множество жалоб и трактовок в отношении себя через утечки и общения королевской семьи с журналистами.

«Наступает момент, когда молчание становится предательством», – сообщил Гарри, объяснив собственное желание говорить открыто.

Принц Гарри сообщил британскому телеканалу ITV, что королевская семья не хочет примирения с ним и его супругой Меган Маркл, тогда как сам он хочет «семью, а не институцию», хочет вернуть своего отца, вернуть своего брата.

Напомним, отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл сделали ряд сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (не Елизавета II) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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