Анна Семенович поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом – 2023

Анна Семенович является практически адептом лечения грудью: она уверена, что регулярное созерцание груди спасает мужчин от инсультов и инфарктов, а прикосновение к этой части тела осчастливливает невероятно. Более того, она уверена, что способна заворожить все мужское население планеты: ведь, по ее мнению, каждый представитель сильного пола подсознательно уверен, что внутри прячется молочко, которое на секунду заставляет каждого мужика вернуться в детство.

Именно поэтому Анна Семенович поздравила читателей Дни.ру в платье, подчеркивающем ее главное достоинство. Захотела она не только передать поздравление с Новым годом — 2023, но и позаботиться о здоровье мужской части наших читателей!

“Привет, мир! Я Анна Семенович. Желаю вам всем счастья, здоровья, любви, радости, кайфа по жизни. Пусть ваши глаза всегда только блестят! Радуйтесь и никого не слушайте! Вы самые лучшие!” – искрясь от внимания пожелала Анна Семенович в записанном видео.

Затем экс-Блестящая, послав воздушный поцелуй, умчалась по своим делам. Столько ведь еще всего нужно успеть сделать: помериться грудью с беременной Ольгой Орловой, рассказать о количестве секса, которое окружало ее раньше, а также затронуть интимную совместимость.

Ну а после того, как посмотрите видео-поздравление от Анны Семенович, предлагаем Вам послушать пожелания от Анны Калашниковой, добрые слова от Давы или от Сергея Зверева.