WION – после заявлений Ким Чен Ына о разработке новых МБР президент Южной Кореи сообщил о переговорах с США по ядерным учениям

Южная Корея и США ведут переговоры о крупномасштабных учениях с использованием ядерных средств, пишет WION со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Юн Сок Ёль. Как отмечает индийский канал, это заявление прозвучало на следующий день после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын поручил создать новые МБР.

Новые подробности северокорейской саги. Северная Корея в прошлом, 2022-м, году провела рекордное количество испытательных ракетных пусков. И в то время, как начинается новый год, напряжённость, возможно, очень скоро пойдёт на спад. Будем на это надеяться.

Южная Корея и США ведут переговоры о крупномасштабных учениях с использованием ядерных средств. Президент Юн Сок Ёль подтвердил одной из местных газет, что переговоры всё ещё продолжаются и что эти учения будут нацелены на более расширенное сдерживание со стороны США в регионе.

Это, по сути, означает, что в случае нападения армия США будет легкодоступна.

Заявления южнокорейского президента прозвучали на следующий день после того, как северокорейский лидер призвал к разработке новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Этот проект был предложен конкретно для противодействия угрозам, во главе которых стоят США.

В первый день 2023 года Северная Корея со своего восточного побережья произвела пуск ракеты малой дальности. Многие считают, что таким образом Пхеньян чётко обозначил нарратив до конца года.

По окончании Корейской войны, которая шла с 1950-го по 1953 год, Соединённые Штаты и Южная Корея подписали договор о взаимной обороне. Обе страны договорились о коллективной самообороне в случае напряжённости в Тихоокеанском регионе.

Эта сделка обеспечивает основу для нынешнего размещения американских сил в Южной Корее. В настоящий момент на южнокорейских базах находятся около 28 тысяч американских военных. Последние провокации Северной Кореи во многом усилили этот альянс в сфере безопасности.

Дата публикации 02 января 2023 года.