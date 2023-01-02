 

Le Figaro – иностранцев лишили права покупать жильё в Канаде

02.01.2023, 18:30, Разное
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В Канаде до 2025 года запретили покупать жильё иностранцам, за исключением беженцев и тех, у кого есть вид на жительство, пишет Le Figaro. Выполняя предвыборное обещание премьер-министра Джастина Трюдо, правительство приняло такие меры для борьбы с жилищным кризисом в стране.


AP

С 1 января в Канаде вводится запрет на покупку жилья иностранцами до 2025 года — так власти пытаются бороться с нехваткой домов и квартир, пишет Le Figaro. Исключения предусмотрены для беженцев и имеющих вид на жительство. Кроме того, закон затрагивает только городские постройки и не касается туристических объектов.

Как напоминает издание, такие меры предлагал ввести премьер-министр Джастин Трюдо во время избирательной кампании 2021 года. Тогда его Либеральная партия сетовала на то, что из-за иностранных инвесторов цены на жильё растут, что осложняет его покупку канадцами. Новый закон приняли весной прошлого года.

В последнее время рост цен на недвижимость замедлился из-за повышения центробанком процентной ставки для компенсации инфляции, отмечается в статье. По данным ассоциации агентов недвижимости, в прошлом месяце средняя цена на дом составляет 630 тыс. канадских долларов ($564) против 800 тыс. год назад.

Некоторые эксперты сомневаются, что введённые правительством меры окажутся эффективными, пишет Le Figaro в заключение. Согласно докладу Национальной статистической службы, среди собственников жилья иностранцы составляют менее 5%. Специалисты считают, что правительству надо было ускорить строительство нового жилья.


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