 

Мнение: Зиновьев о достижениях революции, марш миллионов и переименование улиц в Крыму

02.01.2023, 18:15, Разное
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1. Григорий Зиновьев, бывший главным соратником Ленина в партии большевиков до 1917 года, пишет в книге «Семь лет», посвящённой семилетнему юбилею Октябрьской революции (ссылка):
 
Жалобы, конечно, есть и будут. Железнодорожник обездолен, он действительно отстал в зарплате. Учитель обездолен того больше. Текстильщик – тоже более-менее обездолен. Не важно дело с зарплатой и у металлистов, хотя у нас город металлистов. <…>

Заработок далеко ещё не достиг того уровня, который нужен рабочим. Революция делалась, конечно, для того, чтобы заработок был выше, а не ниже.

С учителями, кстати, вообще была катастрофа. Бюджет образовательного ведомства большевики порезали чуть ли не в десять раз. Заработки учителей упали до уровня, когда выжить на зарплату учителя стало физически невозможно.

2. В комментариях обратили внимание на интересную историческую рифму. Мы все, конечно, помним знаменитый революционный марш «Смело, товарищи, в ногу». Однако известен он и за пределами нашей страны. После Первой мировой войны марш доехал до Германии, где его взяли на вооружение сначала реваншисты из «Стального шлема», а потом и штурмовики несостоявшегося художника. В немецкой версии было два таких куплета (ссылка):
 
Видите, марш миллионов
Нескончаемо льется из тьмы,
И скоро стремление к свету
Затопит и небо, и землю.
 
<…>
 
Свергните гнет тиранов,
Бесконечно пытавших вас.
Вздымайте знамя со свастикой
Над землёю рабочих людей.

После 1945 марш был запрещён в Германии, этот запрет действует до сих пор.

3. В Крыму пытаются вернуть улицам исторические названия. Дело движется медленно и непросто. Хотя казалось бы, выбор очевиден – на стенах домов лучше видеть нормальные названия, чем фамилии лидеров Красного Террора (ссылка):

Вопрос о переименовании улиц Симферополя и возвращения некоторым из них исторических названий вновь обсуждается властями. Уже много лет не утихают споры вокруг столичных улиц Бела Куна, Желябова и Воровского.

«Это не просто переименование улиц, это возвращение им исторических названий. Таким образом мы не просто поступим справедливо, но ещё и вернём нашему городу исторический облик», – в комментарии «Крымской газете» рассказал сенатор от РК Сергей Цеков.

По его словам, на переименование улицы Карла Маркса в Екатерининскую он потратил 15 лет своей политической жизни.

«Зачем мы это делаем? А зачем коммунисты меняли название улиц? Для чего улицу Воронцовскую переименовали в Воровского, а Губернскую в Желябова?», – отметил Цеков.

Он также заверил, что после возвращения улицам исторических названий их жители не столкнуться с проблемами переоформления документов. Новую прописку в паспорте горожане получат при замене паспорта, причём автоматически. А вот специально менять документы и приводить их в соответствие с новыми названиями – не нужно.

Напомним, что в мае этого года власти Симферополя переименовали центральные улицы города — Карла Маркса и Шмидта — в Екатерининскую и Потёмкинскую.

Источник: Место для дискуссий


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