Мнение: Письмо: “Англичанин, заоблачная ОЗ”

Вот вам пример на тему финансового мезальянса.

Хотя и не будь тут мезальянса, автор все равно оказалась бы в черном поле. Но может быть не так быстро и не так далеко.

Большую часть задач я оставила здесь для вашего разбора.

zazazazaika

Уважаемая Эволюция, здравствуйте. Спасибо за ваш блог.

Я познакомилась с иностранцем на сайте знакомств 13 декабря. Он англичанин, заоблачная для меня ОЗ: доктор, шикарный дом, своя медицинская компания. По его собственному описанию мне он показался Печориным: в профиле было написано как много он страдал в отношениях, как он не любит самовлюблённых женщин.

(Оценивают ОЗ по фото всерьез только доверчивые дурочки. Независимо от того, сколько соврал мужчина в профиле и соврал ли вообще, оценка автор мимо границ. Понятно почему?)

Он написал мне: «привет, принцесса». Я ответила ему, что это ошибка, я не принцесса, обычная женщина. Через пару сообщений мы перешли в мессенджер.

(Прочитала, что он не любит самовлюбленных и ответила так, как на ее взгляд ответила бы скромная. Хотя этот ответ мимо границ. Понятно почему?)

Он прислал своё фото, видео своего дома, я написала ему, что я выражаю своё восхищение и что у него не должно быть проблем найти женщину в такой прекрасный дом.

(Еще один ответ мимо границ. Она дала понять, что знакомиться с ней может только тот, у кого большие проблемы с поиском. Девушки вроде автора что ни скажут, так как какой-то слив + косяк. Во всяком случае их векторы. Где тут вектор слива, где вектор косяка?)

Он посмеялся. Попросил мои фото, после этого предложил созвониться. После звонка предложил встретиться. Написал, что едет в Каир на Рождество и предложил составить ему компанию. Уточнил, что все расходы берет на себя. Я как раз искала себе билеты в Египет, поэтому легко согласилась. Но уточнила, что мы будем жить в разных отелях и у нас не будет близости, потому что я совсем не знаю его и не занимаюсь сексом с незнакомцами.

(Здесь опять и слив, и вектор косяка. Согласилась ехать с незнакомцем – слив. Объявила ему, что согласна ехать за его счет, но ни на что пусть не рассчитывает – вектор косяка. Опишите, как одно усугубляет другое?)

Я понимала, что дразню его этим, он ответил, что если я не захочу, то ничего не будет, в любом случае я буду хорошей компанией. Он собирался взять гида и устроить экскурсии по достопримечательностям. Я купила себе тур с отелем , показала ему даты и цену, он согласовал их и сказал, что отдаст мне деньги наличными по прилету. Я понимала, что деньги он мне может и не отдать, но я все равно собиралась отдохнуть. Тур с отелем стоил дешевле, чем просто билеты и перелёт был прямой, плюс у меня была страховка , если бы он оказался неадекватным человеком. Тогда я бы просто провела время в отеле.

(Ей кажется, что они как бы случайные попутчики, хотя она подорвалась ехать с незнакомым мужчиной, сразу. Понятно, что он пригласил нескольких на сайте на удобные ему даты, а автор была единственной, кто согласилась, из ее имиджевой категории. Откуда это понятно?)

24 числа я прилетела в Хургаду, он прилетел туда же 25 декабря, приехал в мой отель, мы попили чай и поехали в Каир. Он мне очень понравился. У него тот тип мужчины, который нравится мне больше всего. Поездка была великолепной, он очень заботился о моем комфорте, я влюбилась в него сразу же. Конечно, при такой разнице ОЗ невозможно было устоять. Я старалась быть максимально комфортной, веселой и благодарной, такого отпуска у меня не было много лет, он очень ловко организовывал все лодки, машины, экскурсии, еду, выглядел великолепно, был очень вежливым, говорил много комплиментов, и делал все, чтобы показать мне, как я важна для него.

(Не понятно, что значит “ловко организовать еду, машины, лодки”, если все это доступно для туристов и даже навязывается. Почему автор преувеличивает вложения мужчины, причем не материальные, а физические и интеллектуальные?)

На второй день экскурсий он открыл вино в номере и мы оказались в постели. Он начал страстно признаваться мне в любви, говорить что он хочет жениться на мне и жить со мной в его доме. Я говорила ему: спасибо, это так любезно, он говорил: замолчи, посмотри на меня, ты выйдешь за меня? Ну и конечно, у меня не нашлось ни одного слова для отказа. Мы уснули у него. На следующее утро он был так же заботлив, я сказала ему, что мне жаль, что я так много выпила и многого не помню. Он усмехнулся, потом спросил меня, почему я все-таки нарушила наше соглашение не заниматься сексом. Я ответила, что я не нашла слов, чтобы отказать ему, после его предложения о женитьбе, и хотя это была сладкая ложь – это было мило. Он усмехнулся и сказал: а я надеялся ты этого не помнишь.

(Хотя выглядит так, что игра в “не дам, попробуй отбери” ему понравилась, на самом деле такая игра все-таки тоже вектор слива и косяка с ее стороны. Почему, кто понимает? И конечно, говорить с утра, что была пьяной и ничего не помнит, еще один слив + косяк. Понятно почему?)

Я спрашивала его, почему он не может найти себе местную женщину в Англии, он отвечал, что они в 2 раза толще меня. И что потом , даже если они красивые, то у них ужасные личности. Что после 1 глупости человек просто умирает для него. Мы так же ездили на экскурсии, они были великолепными, но мне казалось, что он начинает скучать. Мой ужасный английский, который иногда хвалят из вежливости, явно тяготил его, я иногда стеснялась говорить, плюс он интроверт, ему нужно время без людей рядом, да и мне тоже, я иногда уходила гулять по отелю одна (мы уже жили в одном номере по его настоянию) или в тренажёрный зал, всегда предупреждала его обо всех моих перемещениях.

(Опять она его трясет на вопрос, почему он не найдет себе другую. Это все ее шаги в черном поле уже, в начале еще был какой-то потенциал СЗ и аванс розового поля. Почему ее вопросы – векторы слива и косяков?)

Потом за ужином, я увидела, что он листает сайт, на котором мы познакомились. Не знаю, может быть он машинально открыл его, но мои глаза расширились, он быстро убрал телефон, явно расстроился. Я фыркнула, потом сказала, что не хочу идти гулять, устала, и пойду в номер. Он сказал, что придёт позже. Я легла спать, он вернулся, я ласково пожелала ему спокойной ночи и уснула на своей половине кровати, а потом проснулась в 3 часа ночи и не могла уснуть. Решила одеться и уйти из номера в лобби, чтобы не будить его светом телефона. Пока выходила, разбудила его шумом. Извинилась, максимально вежливо объяснила причину и ушла.

(Такая реакция – слив + косяк. То и другое обоснуйте)

Посидела в лобби несколько часов и написала ему сообщение на английском:

Дорогой Алекс, я должна сказать тебе, что ты выдающийся человек. Ты самый умный, самый интересный и успешный, вежливый и бесстрашный человек, которого я знаю. Твоя мама была права – ты заслуживаешь лучшего, в том числе лучшей женщины. Я благодарна тебе за этот замечательный отпуск, я наслаждалась каждой минутой, проведенной с тобой, я полна любви, благодарности и вкусной пиццы) Желаю тебе всего хорошего: нежности и любви, я всегда буду желать тебе всего наилучшего. Мне жаль, что я не лучшая женщина для тебя, и я любезно прошу тебя: пожалуйста, когда мы вернёмся сегодня в Хургаду, отвези меня в мой отель, чтобы я больше не беспокоила твой сон в последнюю ночь твоего отпуска) И если у тебя есть еще какой-либо совет для меня, я буду благодарна за него. (Он накануне давал мне совет не дразнить мужчин).

(Здесь сами найдите все черные векторы. И обратите внимание, именно ее шаги мимо границ с самого начала опустили ее СЗ, потому что имидж ее ему ок, то есть она бы могла вырастить СЗ, несмотря на их разницу социальной ОЗ)

Видимо, это сообщение он сначала оценил, как признание в любви, которым оно и было. Когда он прочитал его утром, то жестом позвал меня к себе. Я промычала что-то и продолжила собирать вещи. Он спросил: без объятий? Я молчала. Он спросил: то есть ты хочешь жить в Хургаде в своём отеле? Я ответила, что буду грустная перед расставанием и не хочу его будить снова. Потом он поднялся и было видно, что он закрылся тоже. Подходил, нюхал меня, говорил , что мои духи пахнут так, как будто говорят «подойди ко мне и съешь меня», и быстро отходил.

(Он пытается дать ей сохранить лицо и закончить историю как-то более красиво для дамы. Но она сейчас как курица из анекдота будет сомневаться “не слишком ли быстро я бегу?”)

Когда мы ехали на машине обратно в Хургаду (6 часов), мы очень много говорили. Он спросил меня: так что же мне делать, где мне искать русскую женщину ? Я спросила его: для чего? Для отпуска? Он ответил: для всего. Начал описывать женщину, которая ему нужна, это было описание меня. Он хвалил меня от и до. Говорил, что он плох в отношениях, что отношения для него – это бизнес. Я спросила его, как он оценивает наш бизнес – он сказал, все было великолепно до твоего сообщения в 3 часа ночи. Я ответила ему, что это было признание в любви. И я очень много обнимала и целовала его так, как и раньше.

Но когда водитель спрашивал куда нас привезти, он не стал говорить ему название своего отеля, сказал, что сообщит позже. Когда мы приехали к моему отелю, я сказала ему: увидимся, береги себя, он достал мой багаж , поцеловал меня и сел в машину. Через полчаса я прислала ему видео из номера, он ответил, что он в каком-то кафе и у него плохой вай-фай. Я открыла конверт с его деньгами за поездку, который он дал мне в самом начале, а потом хранил в сейфах, и увидела, что там были не английские, а египетские фунты :)) сумма в 10 раз меньше стоимости моего тура :)))

(Она так старалась его целовать и обнимать, при том, что он спрашивал ее, как бы ему найти другую русскую. Но ей казалось, что это колпачок, что он стесняется и тупит, не понимает, что это она – та самая, которая нужна. Это у нее новые сливы. Дальше она надеялась, что он позволит ей вернуться к нему в отель. Потом косвенно просила его еще увидеться. Потом пыталась ухватиться и возобновить связь, отправляла видео. Ну и получила отказ, прикрытый вай-фаем, а потом милостыню в конверте. Почему она сразу не заглянула в конверт?)

Я написала ему, что если мы увидимся сегодня, я буду рада вернуть ему конверт с деньгами, потому что это не очень большая сумма для меня, а его выгода от бизнеса будет же больше. После этого сообщения он ничего не ответил и перестал читать мои сообщения. Я написала ему ещё 2-3 пока, не увидела, что он их не читает. Писала, что хочу поцеловать его глаза и что мой плащ был в номере и у меня все хорошо. Потом ещё раз поблагодарила за поездку. Он так и не прочитал это. Писать я ему больше не собираюсь, я хотела бы много написать ему, но не верю, что ему это нужно.

(Не верит, что нужно, как Демьян, замучив и задушив соседа ухой, стал немного сомневаться, что тот ему благодарен. Сколько тут сливов у нее в абзаце, все опишите)

Уважаемая Эволюция, где были мои косяки? Когда я мычала в ответ? Когда я решила ехать на свидание с человеком чья ОЗ в разы выше моей?

(Из всего широкого спектра своих сливов она выбрала именно эти два варианта “косяков”, которые как раз нормальные действия)

Спасибо