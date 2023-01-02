Сокрытие трат из резервного фонда Петербурга может стать поводом для прокурорской проверки

Депутат ЗакСа Борис Вишневский сообщил о намерении обратиться в прокуратуру. Такое решение он мотивирует тем, что администрация Александра Беглова не раскрывает детали о тратах из резервного фонда города.

«Мне по-прежнему отказываются раскрывать полный список трат из резервного фонда. Я думаю уже над обращением в прокуратуру. Меня смущает, что я не вижу полного списка трат и цифрами», – сообщил парламентарий.

Он отметил, что хотел бы знать, на какие цели власти Петербурга тратят «резервные» 50 млрд рублей. Эксперт сделал акцент на том, что Смольный планирует предать информацию огласке только летом.

«Эту информацию обещаю предоставить только к лету, но это поздно. Важно понимать это сейчас», – подчеркнул Вишневский.

Напомним, администрация Северной столицы не предоставляет подробные отчеты о тратах средств из резервного фонда. Депутат уверен: так ведут себя представители власти, которым есть что скрывать.