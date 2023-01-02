Меладзе на концерте в Дубае продолжил кричалку в поддержку ВСУ

Певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника.

Мужчина попросил Валерия Меладзе передать привет его жене и выкрикнул украинскую националистическую кричалку, певец убрал микрофон от лица и тихо произнес продолжение лозунга, передает ФАН.

Между тем, видео, где с бокалом в руке Меладзе что-то произносит, расходится по Сети, передает RT. После того, как он проговорил кричалку, Меладзе зашикал, чтобы не привлекать внимание.

Блогеры отреагировали на скандальное видео с Меладзе.

Журналист Андрей Медведев поинтересовался в своем Telegram-канале, будет ли реакция следственных органов на «выступление» Меладзе.

«Патриот чего Валерий Меладзе? Он в самом начале осудил СВО, уехал из России, критиковал руководство РФ, рассказывал Собчак, что рос в Грузии и на Украине, а Россию рассматривает лишь в качестве заработка. Что и доказал позже, вернувшись для участия в корпоративах», – написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Член СПЧ Марина Ахмедова провела параллель между Меладзе и Газмановым.

«Олег Газманов выступал на новогоднем корпоративе в Дубае. Двое мужчин потребовали с него – «Скажи, что ты за Украину. Скажи, что ты против войны». «Дайте отдохнуть», – сказал Газманов. Сразу видно, кто в этом году много работал и хочет отдохнуть, а кто сидел без концертов», – подчеркнула Ахмедова в своем Telegram-канале.

Ранее Олег Газманов отказался публично выразить свое отношение к специальной военной операции в Украине во время корпоратива в Дубае, он попросил дать ему отдохнуть.

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