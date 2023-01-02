 

Американский политик Янг заявил, что Запад ждет коллапс после сокрушительного поражения на Украине

02.01.2023, 17:55, Новости дня
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Западный империализм рухнет в результате сокрушительного поражения США и НАТО от российской армии на Украине, сообщил американский политик Джеффри Янг.

Янг написал в Twitter (заблокирован в России), что империализму Запада придет конец после обвала доллара и сокрушительного поражения на поле боя США, НАТО и «марионеточного нацистского правительства Украины».

По его словам, санкции Вашингтона ударят по самим США так сильно, что рухнет экономика, он называл это «идеальным штормом», передает РИА «Новости».

Ранее офицер военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр предрек США конец света в случае электромагнитного удара.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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