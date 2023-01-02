 

Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле

02.01.2023, 17:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Певица Алла Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле рядом с людьми с совестью и честью, которые ее понимают.

Пугачева разместила видеосообщение с благодарностью друзьям и поклонникам, которые пожелали ей счастья в Новом году.

«В моем понимании счастье – это то, что я сейчас ощущаю», – говорит певица на видео, пишет «Московский комсомолец».

По словам артистки, она встречает Новый год в кругу людей, которые ее понимают, находится рядом с семьей и близкими, у которых «есть совесть, честь и достоинство».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01.21 / Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом

16.01.22 / В Черновцах в доме взорвался газ, СМИ пишут о пострадавших

30.11.20 / В Дании эксгумируют миллионы норок, убитых и закопанных из-за коронавируса

23.07.21 / “Это не конец рассказа”. В ОПУ прокомментировали соглашение США и ФРГ по “Северному потоку – 2”

01.02.22 / Назначен новый руководитель администрации президента Казахстана

05.07.20 / Разработана новая рецептура инсулина

13.04.21 / Бренд Citroen представил новый кроссовер-лифтбэк Citroen C5 X

14.04.21 / «Северсталь» признали одним из мировых лидеров по устойчивому развитию

28.11.21 / В Винницкой области произошло тройное ДТП, есть погибшие – полиция

24.06.20 / Венесуэла объяснила неуплату взносов в ООН американскими санкциями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика