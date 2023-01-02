Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле
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Певица Алла Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле рядом с людьми с совестью и честью, которые ее понимают.
Пугачева разместила видеосообщение с благодарностью друзьям и поклонникам, которые пожелали ей счастья в Новом году.
«В моем понимании счастье – это то, что я сейчас ощущаю», – говорит певица на видео, пишет «Московский комсомолец».
По словам артистки, она встречает Новый год в кругу людей, которые ее понимают, находится рядом с семьей и близкими, у которых «есть совесть, честь и достоинство».
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