Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле

Певица Алла Пугачева заявила, что чувствует себя счастливой в Израиле рядом с людьми с совестью и честью, которые ее понимают.

Пугачева разместила видеосообщение с благодарностью друзьям и поклонникам, которые пожелали ей счастья в Новом году.

«В моем понимании счастье – это то, что я сейчас ощущаю», – говорит певица на видео, пишет «Московский комсомолец».

По словам артистки, она встречает Новый год в кругу людей, которые ее понимают, находится рядом с семьей и близкими, у которых «есть совесть, честь и достоинство».

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