Сотрудники ГИБДД оформятся как самозанятые

Автомобильным инспекторам предстоит оформиться в качестве самозанятых – такое решение приняла межведомственная комиссия, основываясь на совместном докладе экспертов Минэкономики и Росстата.

По самым скромным оценкам, ежемесячный доход среднестатистического инспектора ГИБДД, не считая зарплаты и премий, можно сравнить с доходом успешного малого бизнеса. По понятным причинам сотрудники обычно не легализуют поступающие к ним деньги.

«В связи со своей большой служебной занятостью и природной скромностью инспекторы не могут оформляться в качестве юридических лиц и «тянуть» все сопутствующие бумажные вопросы. Поэтому оптимальный вариант для них, как мы считаем, это самозанятость, – сообщил один из спикеров. – Подвергаясь малой налоговой и бюрократической нагрузке, самозанятые сотрудники ГИБДД смогут существенно пополнить федеральный бюджет»

Считается, что такой шаг радикально изменит картину национального благосостояния: так, средние пенсии удастся повысить до 25-30 тысяч рублей, студенты смогут целиком обеспечивать свои потребности за счёт стипендий, а в Санкт-Петербурге появится космопорт.

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