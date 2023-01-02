 

Меган не отстаёт – Личное мнение

02.01.2023, 17:25, Разное
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Мемуары Гарика Сассекского читатели получат уже на днях — сразу после праздников.

Пока Катька Миддлтон обживается в качестве главной женщины в Виндзоре, пресса сообщает, что одной книжкой дело не обойдётся!


Фото: Соцсети

Вслед за «Запасным» Гарика, увидят свет и мемуары Меган. А чего? Принцессе тоже есть, что рассказать миру снова!

Как говорят, Меган подумывает, что и ей стоит описать в книге свою историю общения с британской королевской семьёй, не упустив при этом ни одной детали!

Детали — важны. Чем меньше деталь, тем она важнее. И читатель мемуаров Меган должен узнать наконец-то всё!

Лично я бы хотела увидеть такие мемуары в формате дневника: кто во сколько встал, кто почистил зубы, а кто нет, кто в какой туалет сходил и так далее — по часам и минутам.

Наверняка Меган всё это видела и точно знает.

Впрочем, Меган настолько одарённая во всех планах, что сама придумает, как лучше ей написать книгу. Возможно, что потом и полнометражный фильм ещё снимут.

Сотни лет жила британская монархия за закрытыми воротами своих замков. А потом впустили Меган, и она, на радость всем, всё нам расскажет. В деталях, да.

Меган сравнивают с принцессой Дианой. Я же думаю, что Диану она уже переплюнула. У той-то не получилось приблизить монархию ближе к народу, а вот у Меган Маркл есть документальные фильмы, подкасты и планы написать книгу.

Какой формат мемуаров — кино, подкаст или книга — вам больше нравится? У Меган будут все форматы, но какой больше зайдёт вам?

Источник: Лена Миро


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