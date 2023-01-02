С 1 января в девяти городах России стартовал крупнейший фестиваль завтраков BreakFest, и он не только для тех, кто рано встает

Хорошая новость: в разных заведениях время завтраков определяется по-разному. Кто-то кормит по утрам до 12:00, а кто-то принимает «утренних» гостей до 16:00 или даже весь день, так что, исходя из порядков конкретного заведения, не везде требуется встать рано, чтобы успеть позавтракать.

Очень хорошая новость: фестиваль BreakFest не только знакомит любителей поесть вне дома с интересными концепциями и придумками шефов со всей страны, но и делает это по фиксированной цене – 450 руб. и 750 руб. в четырех категориях (яйца, молочные блюда, блюда из злаков, выпечка и десерты).

И еще одна очень хорошая новость: поскольку январь – месяц праздный, не грешно начинать утро с бокала игристого; в каждом ресторане еда будет дополнена фестивальными «пузырьками» от известных европейских производителей.

Подробно ознакомиться со всеми предложениями, составив собственную карту январских завтраков в своем городе, можно на сайте BreakFest и на канале BreakFest Channel в Дзене, на площадках «Соль» и в популярных гастроблогах, а также во многих российских и местных СМИ. По окончании фестиваля в одном из ресторанов-участников пройдет церемония награждения победителей, выбранных экспертным жюри.

Иван Глушков (“Соль”) и Мария Тюменева (“Аппетитный Маркетинг”)

В течение января мы тоже будем оповещать вас о самых интересных, с точки зрения HELLO.RU, предложениях от разных заведений. Пока же вдохновим лишь несколькими московскими примерами.

Мясной ресторан Cihan Steak & Kebab сервирует завтраки с 10:00 до 13:00 в праздничные и выходные дни января. В фестивальном меню – глазунья с домашней колбаской, яичница с сушеным инжиром и грецкими орехами, яичница с томатами, красным луком, зеленым сладким перцем и турецкими специями, турецкий пирог с картофельной или мясной начинкой, панкейки с карамельным сиропом и жареный на гриле турецкий сыр.

Яичница с томатами, красным луком, зеленым сладким перцем и турецкими специями (Cihan)

В ресторане Sempre с 10:00 до 13:00 можно позавтракать в любой день января. Бренд-шеф Анатолий Клочков предложил омлет со страчателлой и с черным трюфелем, запеканку из батата со сметанным кремом, пшенную кашу с тыквой на кокосовом молоке и слоеную «улитку» с ванильным заварным кремом и изюмом.

Завтрак в Sempre

По выходным с 10:00 до 16:00 шеф-повар ресторана Maroon Владимир Богожавец угощает пшенной кашей с тыквенным пюре и томлеными кусочками тыквы, панна-коттой с малиновым соусом, свежими ягодами и крошкой из фисташки, в меру острой шакшукой с большим количеством томатов и перцев, сливочного лябне и восточных специй, а также хрустящей и нежной тарталеткой с хурмой.

Шакшука в Maroon

В Barbosco (заметим: с видом на Красную Площадь!) с 10:00 до 16:00 в фестивальном меню вы обнаружите рисовую кашу с тапиокой, украшенную сезонной медовой хурмой, взбитый домашний творог со свежей таежной брусникой, трюфельный омлет на пару с добавлением устричного и рыбного соусов и праздничные панкейки с черной икрой и соусом из белого шоколада.

Завтрак в Barbosco

Сергей Кузнецов, шеф ресторана МО, впервые принимающего участие в BreakFest, в свой фестивальный квартет включил пшенную кашу с пюре из печеной тыквы, посыпанной тертым фундуком и спелой хурмой, скрембл на цельнозерновом хлебе с трюфелем (на главном фото к статье), карамелизированную запеканку из рикотты с айвовым вареньем и творожное кольцо с кремом на основе сливок и ганашем из темного шоколада с фисташками сверху. Завтраки в МО подаются в течение всего дня.

Пшенная каша с тыквой, хурмой и фундуком в MO

А винный гастробар Only Wine предлагает специальные завтраки каждый день с 10:00 до 14:00. В большом утреннем меню от бренд-шефа Сергея Ключанского – яичница-конструктор, которую можно сочинить себе самостоятельно, яйцо-пашот на булочке бриошь с пармской ветчиной, омлет с сыром, трюфельным маслом и тартаром из помидоров, каша овсяная, рисовая или пшенная с тыквой (все три – с начинкой из сезонных фруктов), картофельная вафля с лососем и яйцом-пашот под соусом Монре, вафля из цуккини с креветками и кремом том-ям и пышные сырники со сметаной и сезонными фруктами.

Завтрак в Only Wine