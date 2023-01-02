Китайский седан Volkswagen Bora с новым 150-сильным мотором приехал в Россию

Российские дилеры приступили к продажам китайского аналога седана Volkswagen Jetta.

Данный автомобиль оснащается улучшенным силовым агрегатом и продается под названием Volkswagen Bora. Разработчики установили 1,4-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с. мощности. Седан разгоняется до 100 км в час за 8.3 секунды, а предельная скорость ограничена на уровне 210 км в час. Начальная цена на новый седан Volkswagen Bora составит от 2,07 млн рублей.

В топовом исполнении стоимость немецкого автомобиля достигает 2,59 млн рублей. Пока остальные модели бренда не доступны в новой генерации для российского рынка, однако их поступление ожидается в наступившем году.