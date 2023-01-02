Заднеприводный седан Toyota Crown нового поколения показали на автосалоне в КНР

В рамках автосалона в Гуанчжоу состоялась премьера нового седана Crown SportCross.

Приобрести новую модель на китайском рынке станет возможным по цене от 53 тысяч долларов. Данный автомобиль позиционируют в качестве конкурента для российской модели Aurus Komendant. Выпущенная кросс-модель выполнена на усовершенствованной платформе GA-L, предполагающей продольное расположение силового агрегата. Также здесь предусмотрели задний привод.

Об использовании заднего привода свидетельствуют видоизмененные задние стойки, которые существенно выросли. Что касается интерьера салона, то никаких деталей не озвучено, тогда как модель имеет полностью затонированные стекла. Остальные особенности автомобиля озвучат уже в ближайшее время.