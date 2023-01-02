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02.01.2023, 16:32, Новости дня
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша решил оплатить 2 тыс. швейцарских франков судебных издержек российского гимнаста Ивана Куляка за букву Z на форме на Кубке мира в Дохе.

Владислав Шапша написал в своем Telegram-канале, что за свой мужественный поступок решением международной Дисциплинарной комиссии Иван Куляк должен выплатить 2 тыс. швейцарских франков в счет судебных издержек.

По словам губернатора, во время встречи в мае прошлого года, он вызвался оплатить все издержки.

«Счет Ивану пришел в конце декабря, в ближайшее время оплачу его из личных средств», – сообщил Шапша.

Ранее статья о российском гимнасте с буквой Z на груди стала самой популярной в The Guardian после материала о смерти британской королевы.

Напомним, Куляк в начале марта занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе. На награждение житель России вышел с буквой Z на форме, которая стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Сам спортсмен позже рассказал, что таким образом ответил на провокации со стороны украинских спортсменов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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