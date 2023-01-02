 

Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ

02.01.2023, 16:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских войск в Макеевке, погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

Как сообщило ведомство в Telegram-канале, киевским режимом был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе Макеевки в ДНР.

Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты.

«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.

Ранее российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10.20 / Спасатели продолжают тушить лесные пожары в Луганской области. Под угрозой более 30 населенных пунктов

30.07.22 / ВСУ обстреляли Донецк снарядами из «Града»

22.12.20 / Госдума РФ приняла законопроекты о восстановлении вытрезвителей

05.11.22 / В Италии при крушении вертолета погибли семь человек

22.02.21 / Охлобыстин заявил, что не будет участвовать в выборах в ГД из-за запрета церкви

07.07.21 / В Крыму после дождей началось нашествие комаров

12.01.22 / Связь для россиян в Казахстане решили сделать бесплатной до 19 января

21.06.21 / Сотни людей встретили солнцестояние у Стоунхенджа. Власти просили этого не делать

22.04.21 / В мире: Почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения

09.05.22 / Столтенберг призвал Россию вывести войска с Украины и начать переговоры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика