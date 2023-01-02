 

В садовом домике в Липецке нашли мертвых мужчину и женщину

02.01.2023, 16:15, Разное
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В Липецке, в поселке “Спутник”, обнаружены тела погибших людей. Страшная находка была сделана 1 января.

На место происшествия быстро прибыли сотрудники правоохранительных органов. Было установлено, что тела принадлежат женщине 76 лет и мужчине 43 лет. Видимых следов насилия не было. Следственная группа обнаружила следы приема пищи в доме.

По предварительным данным, смерть двух липчан могла наступить в результате отравления угарным газом или суррогатом алкоголя, так как в доме было печное отопление. По сообщению пресс-службы Липецкой области, начато расследование.


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