 

“Наимерзейшийший тип”: разрыдавшийся Садальский прошелся по Галкину*

02.01.2023, 15:56, Разное
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Ролик начался с того, что практически разрыдавшийся Садальский прочел стихи Окуджавы со слезами на глазах. Затем они поговорили о многом, в том числе затронули и Максима Галкина*. Опального юмориста, напомнил Садальский, он давно уже терпеть не мог, поэтому раньше постоянно смешивал его с грязью. То называл его “человеком с гнильцой”, то “ужасно бездарным”, а однажды даже обвинил его в том, что тот, подмяв под себя Аллу Пугачеву, забрал в свои руки управление соцсетями супружницы.

Манучарову же Садальский признался, что сейчас не может ругать Галкина*, ведь его ругают все. Видимо, своим молчанием Станислав хочет дистанциироваться от толпы, подчеркнув свой нонконформизм. Так что по Максиму Галкину* он прошелся вскользь, зацепившись парой слов за Аллу Пугачеву: подчеркнул в очередной раз, что та повела себя как настоящая жена декабриста.

Визит Станислава Садальского к Вячеславу Манучарову публику равнодушной не оставил: одни были рады увидеть его с другой стороны, вторые – похвалили за прочтенные стихи, а третьи, пользуясь анонимностью, проехались по артисту гораздо жестче, чем он – по Максиму Галкину.

“Наимерзейшийший тип, болтун, завистник, актер никакой!”, “Хитрый, сидит на двух стульях!”, “И вашим, и нашим”, – не поскупились комментаторы
на выражения в адрес Станислава Садальского.

К слову о Максиме Галкине*: многие уверены, что он делает хорошую мину при плохой игре, пытаясь всячески скрыть тоску по Родине. А вот Алексей Панин, как сообщают журналисты Пятого канала, открыто заявил о том, что по России скучает. Хочет приезжать туда каждый сезон, проводить время и работать, но, жить не согласится ни за какие деньги.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.


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